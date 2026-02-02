Debutul săptămânii aduce modificări în grila de prețuri afișată la stațiile de alimentare din România. Cea mai importantă schimbare este resimțită de șoferii care folosesc motorină, unde valorile practicate au fost revizuite în sus.

Atât motorina obișnuită, cât și sortimentul premium au înregistrat o majorare identică, de șase bani pentru fiecare litru. În urma acestei ajustări, prețurile pentru motorina standard se regăsesc acum într-un interval de 8,02–8,12 lei, în timp ce varianta premium este comercializată la sume cuprinse între 8,38 și 8,67 lei pe litru.

Pe segmentul benzinei, creșterea este mai temperată. Benzina standard s-a scumpit ușor, cu doi bani pe litru, iar clienții plătesc în prezent între 7,70 și 7,84 lei pentru un litru.

Nu toate tipurile de carburant au fost însă afectate de aceste ajustări. Prețurile pentru benzina premium au rămas la nivelurile anterioare, menținându-se între 8,30 și 8,56 lei pe litru. De asemenea, GPL-ul continuă să fie vândut fără modificări, la valori situate între 3,90 și 3,97 lei pe litru.

Prima parte a lunii februarie 2026 confirmă o evoluție ascendentă a prețurilor la carburanți în majoritatea statelor din Uniunea Europeană. Tendința este legată în principal de modificările fiscale intrate în vigoare la începutul anului, care au influențat direct costul final plătit de consumatori.

La nivelul Uniunii Europene, media prețurilor arată un nivel relativ ridicat: benzina Euro 95 se situează în jurul valorii de 1,53 euro pe litru, în timp ce motorina este cotată la aproximativ 1,52 euro pe litru.

În clasamentul celor mai scumpe piețe europene, Olanda rămâne pe primul loc, cu prețuri ale benzinei care depășesc 2 euro pe litru. Urmează Danemarca și Germania, unde nivelurile rămân constant ridicate, influențate de politicile fiscale și de costurile de mediu.

La polul opus, Bulgaria continuă să ofere cele mai mici prețuri din regiune, în special la motorină, cu valori situate în jurul 1,21 euro pe litru. Prețuri reduse se regăsesc și în Malta și Cipru, state cu fiscalitate mai permisivă în zona carburanților.