Pentru românii care folosesc mașina zilnic, veștile de la pompă sunt liniștitoare. Marți, 3 februarie 2026, tarifele la carburanți nu au suferit modificări față de ziua anterioară, conform informațiilor transmise de specialiști.

Litrul de benzină standard se vinde în continuare între 7,70 și 7,84 lei, iar benzina premium rămâne între 8,30 și 8,56 lei. Motorina standard se află în intervalul 8,02–8,12 lei pe litru, în timp ce motorina premium se situează între 8,38 și 8,67 lei. Și GPL-ul nu înregistrează schimbări, fiind comercializat cu 3,90–3,97 lei pe litru.

Litrul de benzină Euro-super 95 atinge cele mai ridicate valori în Olanda, cu 2,03 €, urmată de Danemarca cu 1,90 € și Finlanda cu 1,83 €. Germania și Franța înregistrează prețuri de 1,79 €, respectiv 1,72 €, iar Italia vinde benzina cu 1,64 €.

În ceea ce privește motorina, Olanda înregistrează 1,73 € pe litru, Danemarca 1,72 €, iar Finlanda 1,85 €. Prețurile continuă cu Germania (1,70 €), Franța (1,69 €) și Italia (1,67 €). La polul inferior al clasamentului se află Bulgaria, cu 1,22 € pe litru pentru ambele tipuri de combustibil, și Malta, unde benzina costă 1,34 €, iar motorina 1,21 €.

Suedia vinde benzina cu 1,40 € și motorina cu 1,60 €, Spania 1,45 € și 1,41 €, iar Polonia 1,34 € și 1,38 € pe litru.

Prețul carburanților este influențat de cotațiile petrolului Brent, care la începutul lunii februarie 2026 se mențin în jurul valorii de 65–66 USD/baril.

Tarifele pentru încărcarea mașinilor electrice diferă în funcție de viteza stației, țară și tipul de abonament, potrivit datelor din februarie 2026. În Uniunea Europeană, încărcarea lentă (AC, 3–22 kW) la stațiile publice costă între 0,20 € și 0,45 € pe kWh, fiind potrivită pentru perioade lungi de staționare, precum nopțile. Încărcarea rapidă (DC, 50–150 kW) se situează între 0,35 € și 0,65 € pe kWh, iar stațiile ultra-rapide (DC, peste 150 kW) pot ajunge la 0,45–0,90 € pe kWh.

În România, tarifele la stațiile publice rămân relativ ridicate comparativ cu puterea de cumpărare, însă rețelele mari oferă prețuri competitive. Prețurile medii variază între 1,90 și 3,50 lei pe kWh, în funcție de operator și de puterea stației. Unele municipalități, precum Sibiu, au ajustat tarifele de la 1 februarie 2026, ca urmare a creșterii costurilor energiei. Tesla Supercharger în România are tarife cuprinse între 2,30 și 2,80 lei pe kWh pentru încărcarea ultra-rapidă.

Pentru călătorii lungi, abonamentele pot reduce costurile semnificativ. În rețeaua Tesla, utilizatorii beneficiază de aproximativ 0,45 €/kWh off-peak și 0,57 €/kWh în orele de vârf, iar non-Tesla pot obține reduceri prin abonamente lunare de 9,99 €. Ionity practică tarife de 0,79–0,85 €/kWh fără abonament, însă prețul poate scădea sub 0,50 € folosind pachete precum Ionity Passport sau carduri ale producătorilor auto.

În Europa, cele mai scumpe încărcări se înregistrează în Germania, Danemarca și Belgia, unde o încărcare completă poate depăși 25 €. Cele mai accesibile tarife se găsesc în Islanda, Finlanda și Bulgaria, datorită mixului energetic bazat pe regenerabile sau energie nucleară. Pentru monitorizarea prețurilor în timp real și alegerea celor mai bune tarife, șoferii pot folosi aplicații precum ChargePrice sau A Better Route Planner (ABRP).