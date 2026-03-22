Economistul Adrian Negrescu a explicat că nivelul prețului petrolului este decisiv pentru evoluția carburanților. Acesta a arătat că, dacă petrolul depășește pragul de 110 dolari pe baril, prețurile la pompă nu vor mai coborî sub 10 lei pe litru.

În același timp, dacă prețul petrolului ajunge la 120 de dolari pe baril, există posibilitatea ca motorina, în special cea premium, să atingă valori de 12 sau chiar 13 lei pe litru. El a precizat că aceste evoluții sunt influențate de incertitudinile legate de conflictul din Orientul Mijlociu și de situația din Strâmtoarea Ormuz.

Totodată, creșterile zilnice ale prețurilor reflectă costurile suplimentare generate de riscurile din piața energetică, inclusiv majorarea primelor de asigurare.

Adrian Negrescu a arătat că România importă aproximativ 80% din motorina consumată, în principal din Turcia. În același timp, capacitatea de rafinare internă este limitată, iar unele rafinării nu funcționează la capacitate normală.

Această situație face ca prețurile interne să fie puternic influențate de evoluțiile internaționale, fără ca autoritățile să aibă un control direct asupra costurilor.

„Da, din păcate, spre asta ne îndreptăm (n.r. spre 12 lei/L de carburant), pentru că există o lipsă cruntă de perspectivă legată de încheierea acestui conflict și mai ales a deblocării Strâmtorii Ormuz, iar ceea ce vedem noi, creșterile de prețuri aproape zilnice, reflectă până la urmă primele de risc pe care petroliștii pe care firmele de asigurări le cresc de la o zi la alta, pe fondul accentuării acestui conflict. Altfel spus, atâta timp cât petrolul trece de 110 dolari pe baril, să nu ne așteptăm ca prețul carburanților să scadă sub 10 lei pe litru. Dimpotrivă, s-ar putea să crească la 120 de dolari pe baril. Deja vorbim de ce spuneați dumneavoastră, un preț de 12, chiar 13 lei pentru sortimentele premium de motorină, în primul rând. Și știți de ce? Pentru că, din păcate, importăm cam 80% din motorina pe care o consumăm în momentul de față din Turcia, în condițiile în care rafinăriile noastre sunt închise și cei de la Rompetrol și de la Lukoil, iar OMV Petrom, rafinăria OMV Petrom, funcționează la o limită redusă”, a explicat Adrian Negrescu la Antena 3 CNN.

În ceea ce privește eventualele intervenții ale statului, economistul a explicat că impactul acestora ar fi limitat. Chiar dacă ar fi luate măsuri precum restricționarea exporturilor de carburanți, acestea nu ar rezolva problema de fond.

De asemenea, reducerea accizelor nu este considerată o opțiune realistă în actualul context bugetar. În prezent, singura măsură aplicată este compensarea de 85 de bani pentru transportatori și sectorul agricol.

Există posibilitatea unui sprijin la nivel european, însă nu există certitudini privind disponibilitatea fondurilor necesare pentru astfel de intervenții.

„Eu cred că chiar și cu această decizie, prețurile vor continua să crească pentru că legătura este mult mai directă în momentul de față, având în vedere problemele de rafinare din România cu prețurile internaționale. Altfel spus, nu văd în ce măsură această decizie de a stopa exporturile să zicem că, de fapt, asta cred că se va dori, o stare de urgență prin care România să stopeze exporturile de carburanți. Nu cred că va rezolva problema, iar de reducerea accizei cred ca nu se poate pune problema, în condițiile în care noi nu avem bani pentru a face acest lucru, iar din această perspectivă cred că singura măsură este cea pe care am văzut-o deja pusă în practică, acei 85 de bani compensare pentru transportatori și pentru sectorul agricol. În rest, poate doar de la Uniunea Europeană să primim o linie de finanțare pentru a asigura genul ăla de compensare pe care am văzut-o în iunie 2022, pe vremea domnului Iohannis, acel 50 de bani pe litru, dar mi-e teamă că nici Europa nu are banii ăștia pentru a rezolva acest conflict care tinde pe zi ce trece să se accentueze, iar prețurile la petrol și în special la gaze, din păcate, riscă să ne ducă spre o recesiune puternică”, a încheiat economistul Adrian Negrescu.

În prezent, în București, prețul motorinei standard a ajuns la aproximativ 9,88 lei pe litru, iar benzina standard la aproximativ 9,17 lei pe litru, potrivit datelor din piață.