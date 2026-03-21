Iran a decis ce condiție pune pentru oprirea tuturor atacurilor. Președintele iranian Masoud Pezeshkian a afirmat sâmbătă că încetarea imediată a atacurilor lansate de Statele Unite ale Americii și Israel împotriva Iranului, precum și oferirea unor garanții că astfel de acțiuni nu se vor repeta, reprezintă condiția esențială pentru oprirea războiului din Orientul Mijlociu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei convorbiri telefonice cu premierul indian Narendra Modi, notează agenția de presă EFE.

„Condiția pentru încetarea războiului și a conflictului în regiune este încetarea imediată a agresiunii din partea Statelor Unite și a regimului sionist, precum și garanția că aceasta nu se va repeta în viitor”, a fost mesajul transmis de Masoud Pezeshkian.

Liderul de la Teheran a transmis că doar o oprire rapidă a agresiunilor și angajamente ferme privind evitarea unor noi atacuri pot crea premisele pentru detensionarea conflictului regional.

El a susținut că nu Iran a declanșat războiul și a acuzat Washingtonul și autoritățile israeliene că ar fi lansat lovituri fără justificare și fără bază legală chiar în timpul negocierilor privind programul nuclear iranian.

În opinia sa, aceste acțiuni ar fi dus la moartea unor oficiali militari de rang înalt și a unor civili, fiind catalogate drept inumane și imorale.

Președintele iranian a respins argumentele invocate de partea americană pentru justificarea operațiunilor militare, în special acuzațiile legate de o posibilă dezvoltare a armelor nucleare.

El a reiterat că programul nuclear al Republicii Islamice are exclusiv scopuri pașnice și că autoritățile de la Teheran sunt dispuse să accepte supravegherea internațională asupra activităților din acest domeniu.

Totodată, Pezeshkian a subliniat necesitatea consolidării unității între statele din regiune și a propus crearea unui mecanism regional de securitate menit să asigure stabilitatea fără implicarea actorilor externi.

La rândul său, premierul indian Narendra Modi și-a exprimat îngrijorarea față de escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu și a pledat pentru revenirea rapidă la dialog diplomatic. Oficialul de la New Delhi a avertizat asupra riscurilor generate de eventuale atacuri asupra infrastructurii energetice, care ar putea afecta securitatea globală.

El a evidențiat și importanța garantării libertății de navigație în Golful Persic, făcând referire la blocarea de către Iran a strategicei Strâmtoarea Ormuz, punct vital prin care tranzitează aproximativ 20% din producția mondială de țiței.

În tot acest timp, secretarul general al ONU, António Guterres, vrea ca organizația sa să joace un rol în dezamorsarea crizei din Strâmtoarea Ormuz. Într-un interviu acordat Politico.eu, el a invocat modelul coridorului umanitar negociat în Marea Neagră în 2022.

Guterres se află la Bruxelles, unde a participat la reuniunea Consiliului European dedicată în mare parte războiului cu Iranul. El a declarat că ONU este în contact cu actorii-cheie din Golf și cu Consiliul European pentru a găsi o soluție privind Strâmtoarea Ormuz.

„Obiectivul meu principal este să văd dacă este posibil să se creeze în Strâmtoarea Ormuz condiții similare cu cele existente în trecut”, a spus Guterres, referindu-se la inițiativa privind Marea Neagră din iulie 2022.

Inițiativa din Marea Neagră a permis exporturile de alimente și îngrășăminte ucrainene printr-un coridor umanitar timp de un an. Rusia și-a retras sprijinul în iulie 2023, punând capăt acordului. Guterres recunoaște că situația din Strâmtoarea Ormuz este diferită. El spune că ONU este pregătită să gestioneze un mecanism similar, dar preferă să colaboreze direct cu SUA și cu alte state.