Adrian Negrescu arată că nivelul dobânzilor plătite de statul român a ajuns la un maxim istoric, ceea ce afectează direct echilibrul bugetar și reduce resursele disponibile pentru dezvoltare. Analistul subliniază că această evoluție este rezultatul acumulării dezechilibrelor din ultimii ani.

„Statul român va achita pe parcursul anului 2026 aproximativ 60 de miliarde de lei strict pentru a acoperi dobânzile la datoria publică”, a spus Adrian Negrescu.

El explică faptul că această sumă reprezintă o presiune majoră asupra economiei și limitează drastic spațiul fiscal. În opinia sa, costurile generate de datorie au ajuns să concureze direct investițiile publice.

„Suma reprezintă un record absolut și o povară uriașă pentru economie”, a declarat Adrian Negrescu.

Analistul atrage atenția și asupra comparației relevante cu investițiile locale, subliniind că resursele direcționate către dobânzi ar putea acoperi programe de dezvoltare pe termen lung.

„Acești bani reprezintă echivalentul întregului program de investiții al tuturor autorităților locale din România pe o perioadă de cinci ani”, a spus Adrian Negrescu.

În opinia sa, lipsa unor reforme reale în structura cheltuielilor publice împinge România către un punct critic, în care spațiul fiscal devine tot mai restrâns și dificil de gestionat.

Analiza lui Adrian Negrescu arată că evoluția datoriei publice în ultimele două decenii este una alarmantă, cu o creștere rapidă după aderarea României la Uniunea Europeană. Dacă în 2006 datoria publică era de aproximativ 12% din PIB, în 2025 aceasta a depășit pragul de 60%, un nivel considerat critic.

„Dacă în anul 2006 datoria publică abia atingea 12% din PIB, în anul 2025 indicatorul a depășit pragul psihologic de 60%”, a declarat Adrian Negrescu.

În paralel, costurile aferente acestei datorii au crescut accelerat. Dobânzile plătite de stat s-au dublat în doar patru ani, de la niveluri mult mai reduse la peste 50 de miliarde de lei în 2025 și la aproximativ 60 de miliarde estimate pentru 2026. Ca pondere în economie, acestea ajung la circa 3% din PIB.

„În 2025, Ministerul Finanțelor a scos din vistierie 50,5 miliarde de lei pentru dobânzi, iar în 2026 suma calculată sare la 60 de miliarde”, a spus Adrian Negrescu.

Adrian Negrescu consideră că principala cauză a dezechilibrelor bugetare este reprezentată de deciziile politice din ultimul deceniu, care au dus la creșterea deficitului și a datoriei.

Analistul subliniază că majorările de pensii și salarii fără acoperire economică au avut un impact major asupra finanțelor publice.

„Majorările de pensii și salarii în sectorul bugetar, realizate fără o acoperire reală în productivitatea economică, au generat un deficit bugetar record”, a declarat Adrian Negrescu.

În plus, acesta atrage atenția că fondurile împrumutate nu au fost utilizate pentru investiții productive, ci pentru acoperirea cheltuielilor curente ale statului.

„Ani la rând, România s-a împrumutat masiv doar pentru a putea plăti pensiile, salariile și subvențiile lunare”, a spus Adrian Negrescu.

Adrian Negrescu avertizează că, în lipsa unor măsuri ferme de reducere a deficitului, România riscă să se confrunte cu probleme serioase de finanțare în anii următori.

El explică faptul că menținerea încrederii creditorilor este esențială pentru stabilitatea economică, iar orice derapaj poate duce la creșterea costurilor de împrumut.

În același timp, analistul subliniază că statul încearcă să atragă tot mai mult capital din piața internă, oferind dobânzi ridicate populației, semn al nevoii acute de lichidități.

Potrivit acestuia, fără o schimbare de direcție în politica fiscală, presiunea asupra bugetului va continua să crească, iar costurile vor deveni tot mai greu de susținut.