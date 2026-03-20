Situația pieței carburanților, analizată de Ilie Bolojan împreună cu responsabilii guvernamentali și instituțiile de control, evidențiază presiuni semnificative generate de evoluțiile externe. Premierul a subliniat că scumpirile sunt influențate direct de perturbările globale din aprovizionare.

În cadrul întâlnirii au participat miniștrii Alexandru Nazare și Bogdan Ivan, dar și reprezentanți ai Ministerului Economiei, ANAF, Consiliului Concurenței și ANAP. Discuțiile au vizat atât situația actuală, cât și scenariile privind evoluția prețurilor în perioada imediat următoare.

„Am discutat astăzi cu domnii miniştri Alexandru Nazare şi Bogdan Ivan, cu reprezentanţi ai Ministerului Economiei, ai ANAF, ai Consiliului Concurenţei şi ai ANAP, despre situaţia pieţei carburanţilor din România, în contextul extrem de complicat al conflictului din Orientul Mijlociu. Pe pieţele internaţionale avem o creştere a preţurilor la combustibil între 40 şi 60%, ca efect al blocării aprovizionării, situaţie care afectează toate ţările, inclusiv România. Am analizat, cu datele pe masă, atât situaţia aprovizionării, evoluţia preţurilor şi estimarea dinamicii lor în următoarele zile, cât şi posibile soluţii de temperare a scumpirii carburanţilor. Verificăm cum se formează preţurile, pentru evitarea creşterilor speculative. Echipele tehnice vor lucra şi la sfârşitul acestei săptămâni”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

Oficialul a precizat că analiza este în desfășurare și că autoritățile vor continua verificările pentru a preveni eventuale abuzuri pe piață.

Ilie Bolojan a atras atenția că orice intervenție asupra pieței carburanților trebuie făcută cu precauție, deoarece există riscuri majore care pot afecta aprovizionarea și stabilitatea economică.

Potrivit premierului, o plafonare forțată a prețurilor ar putea genera efecte negative grave, inclusiv lipsa produselor din piață. În același timp, reducerea accizelor trebuie atent calibrată pentru a nu afecta echilibrul bugetar.

„Nu sunt decizii uşor de luat, pentru că pericolele între care trebuie să acţionăm sunt multiple, în condiţiile în care nu putem controla preţul la care ţiţeiul intră pe piaţă, iar lanţurile de aprovizionare sunt perturbate. O încercare de bruscare a pieţei, printr-o plafonare arbitrară a preţurilor, poate conduce la penurie. Pe de altă parte, o scădere a accizelor trebuie să garanteze o reducere de preţuri şi să fie suportabilă de bugetul votat astăzi pentru 2026, în condiţiile reducerii deficitului”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a reiterat că nu va promova măsuri superficiale, menite doar să creeze impresia de sprijin pentru populație.

„Şi de această dată refuz să vând soluţii populiste, care să creeze aparenţa unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre şi costuri. Oricare vor fi soluţiile pe care le vom adopta, ele trebuie gândite până în cele mai mici detalii, astfel încât să producă beneficiile maxime posibile, cu efecte adverse minime. La asta lucrăm şi asta vom livra”, a precizat premierul.

În paralel, ANAF a început controale la nivel național pe întreg lanțul de distribuție, de la importatori și depozitari până la comercianții finali, pentru a identifica eventuale fraude sau practici incorecte.

În același context, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a cerut Guvernului să trateze problema prețurilor la carburanți și energie ca prioritate imediată.

„Eu încurajez Guvernul, ba chiar îl somez, ca în perioada următoare, trecând această etapă, să se ocupe şi să fie prioritate pentru Guvern”, a declarat Sorin Grindeanu.

Criza energetică generată de conflictul cu Iranul afectează state din întreaga lume, care adoptă măsuri diverse pentru a limita impactul, de la restricții de export până la recomandări de reducere a consumului.