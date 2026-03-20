Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că Executivul trebuie să intervină imediat după adoptarea bugetului de stat pentru 2026, pentru a reduce impactul scumpirilor la carburanți.

Declarația vine în contextul în care prețul motorinei este așteptat să crească semnificativ, existând estimări că ar putea depăși 12 lei pe litru în perioada următoare.

Întrebat despre măsurile concrete de sprijin pentru populație, Sorin Grindeanu a indicat că soluțiile trebuie să vină din partea ministerelor de resort, în special Energie și Agricultură.

„Ministrul Bogdan Ivan a prezentat toate aceste lucruri. Eu mă aştept ca, după votarea acestui buget, care se va întâmpla în câteva ore, Guvernul să se ocupe de acest lucru, şi din punct de vedere al Ministerului Energiei şi din punct de vedere al Ministerului Agriculturii, fiindcă de fapt astea sunt lucrurile importante. Dincolo de scandalurile şi circul din Parlament, vedem ce se întâmplă în fiecare zi”, a spus acesta, la Palatul Parlamentului.

Creșterea accelerată a prețurilor la carburanți pune presiune atât pe populație, cât și pe economie, în condițiile în care transportul și agricultura sunt direct afectate.

În acest context, autoritățile sunt așteptate să vină cu măsuri rapide pentru stabilizarea pieței și limitarea efectelor scumpirilor.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, într-o conferință de presă susținută la Bruxelles, că Executivul pregătește un pachet de măsuri privind evoluția prețurilor la energie, care urmează să fie prezentat în perioada următoare.

Referitor la posibilitatea plafonării prețurilor la carburanți, șeful statului a subliniat că „o să fie o acţiune din partea statului român”.

Întrebat dacă România ar putea aplica un model similar celui adoptat de Slovacia, respectiv plafonarea temporară a prețurilor pentru 30 de zile, Nicușor Dan a explicat că autoritățile analizează mai multe variante.