Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că l-a primit la București pe noul ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, continuând dialogul început anterior la Washington.

El a precizat că discuțiile s-au concentrat pe proiecte considerate esențiale pentru anii următori, precum energia nucleară, Coridorul Vertical și consolidarea securității energetice.

”Statele Unite ale Americii au un nou ambasador în România! Astăzi, la Ministerul Energiei, l-am primit pe Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA în România. M-am bucurat să continuăm şi la Bucureşti dialogul început la Washington. Discuţia de astăzi s-a concentrat pe proiectele care contează cu adevărat pentru ţara noastră în anii următori: energia nucleară, Coridorul Vertical şi consolidarea securităţii energetice”, a scris, miercuri, pe Facebook, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Ministrul a precizat că România are resurse proprii, poziţie strategică şi proiecte care pot aduce stabilitate, investiţii şi locuri de muncă.

”I-am spus clar că unul dintre motivele pentru care reuşim să menţinem un preţ competitiv la gaz este faptul că avem resurse interne şi că am introdus primul mecanism de stabilizare a preţului gazelor naturale din Uniunea Europeană. Îi doresc mult succes în mandat şi sunt convins că vom avea o colaborare bună, cu rezultate concrete pentru ambele ţări”, a mai transmis ministrul Energiei.

Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite în România, a fost primit pe 3 martie de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, unde și-a prezentat scrisorile de acreditare, marcând începutul oficial al mandatului la București.

El a transmis că își propune să întărească relația solidă, interesele comune și parteneriatul de durată dintre SUA și România, în contextul eforturilor administrației Trump de a consolida securitatea și prosperitatea.

De la preluarea funcției, ambasadorul a avut întâlniri și cu premierul Ilie Bolojan, precum și cu mai mulți miniștri și oficiali români.