Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis luni, 16 martie, principalele concluzii ale participării României la Reuniunea Alianței Nucleare și la Consiliul TTE – Energie, subliniind nevoia unor investiții mai consistente în infrastructura energetică și a unor măsuri care să mențină prețurile la energie la un nivel suportabil pentru populație și mediul economic.

Oficialul a arătat că a prezentat inițiativa României privind dezvoltarea unui cadru european de finanțare mai eficient pentru energia nucleară, considerând că actuala clasificare a investițiilor europene tratează în mod nedrept această sursă strategică.

În opinia sa, este surprinzător că energia nucleară este plasată în aceeași categorie cu activități precum producția de tutun sau clonarea umană, motiv pentru care Europa ar avea nevoie de investiții suplimentare, de reguli mai corecte și de o revizuire a taxonomiei Uniunii Europene.

Totodată, Bogdan Ivan a evidențiat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că România a susținut măsuri concrete pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici și avansate, considerate esențiale pentru tranziția energetică. El a atras atenția că fără rețele și interconectări extinse, Europa nu va putea avea nici securitate energetică, nici prețuri competitive.

Din acest motiv, Bucureștiul ar fi pledat pentru accelerarea investițiilor în infrastructura energetică, pe care o consideră deja o temă de securitate și dezvoltare strategică.

În acest context, Bogdan Ivan a menționat existența unei finanțări de 103 milioane de euro pentru proiectul CARMEN, care vizează rețele smart, digitalizate și interconectate în România și Bulgaria.

Cu toate acestea, el a subliniat că pentru funcționarea unei piețe energetice europene reale este nevoie de investiții accelerate la nivelul întregii Uniuni.

De asemenea, ministrul a insistat că energia trebuie să rămână accesibilă pentru cetățeni și companii, afirmând că România nu poate accepta ca prețurile ridicate la energie să devină noua normalitate și că va continua să susțină măsuri de protecție a consumatorilor și economiei.

Printre temele care ar trebui tratate serios la nivel european, el a inclus și reducerea prețului certificatelor de emisii de CO₂.

„3 lucruri cu care vreau să rămâneți după participarea României de astăzi la Reuniunea Alianței Nucleare și Consiliul TTE – Energie: Am prezentat Consiliului TTE inițiativa României pentru dezvoltarea unui cadru european de finanțare mai bun pentru energia nucleară. E incredibil că, în clasificarea investițiilor europene, energia nucleară este plasată în aceeași categorie cu activități precum producția de tutun și clonarea umană. Europa are nevoie de investiții, de reguli corecte și de o revizuire a taxonomiei UE, care tratează în mod nedrept această sursă strategică de energie. Am susținut măsuri concrete pentru reactoarele modulare mici și avansate. Fără rețele și interconectări, Europa nu va avea nici securitate energetică, nici prețuri competitive. România a susținut accelerarea investițiilor în rețele și interconectări. Infrastructura energetică nu mai este doar o temă tehnică, ci una de securitate și dezvoltare strategică. Avem deja 103 milioane de euro pentru proiectul CARMEN, cu rețele smart, digitalizate și interconectate în România și Bulgaria. Dar pentru o piață energetică europeană funcțională, investițiile trebuie accelerate în toată Uniunea. Energia trebuie să rămână accesibilă pentru oameni și pentru companiile din România. Nu putem accepta ca prețurile mari la energie să devină noua normalitate. România va continua să susțină măsuri care protejează consumatorii și economia. Iar una dintre temele care trebuie tratate serios la nivel european este și scăderea prețului certificatelor de CO2. România are o voce tot mai puternică în deciziile europene care ne influențează direct. Obiectivul nostru este clar: mai multă energie sigură, infrastructură modernă, investiții și prețuri suportabile pentru români”, a scris Bogdan Ivan pe pagina sa de socializare.

Anterior, tot în cursul zilei de luni, ministrul român al Energiei a anunțat semnarea, la Bruxelles, a unei declarații comune alături de Katherina Reiche, document care deschide calea unui parteneriat direct și a unor oportunități concrete pentru dezvoltarea și securitatea economică a României.

Bogdan Ivan a explicat că Germania este deja principalul partener economic al României, iar declarația semnată extinde cooperarea în domenii esențiale precum investițiile în capacități de producție a energiei și în sectorul industrial, securitatea energetică, eficiența energetică, energia regenerabilă, hidrogenul, gazele naturale, precum și captarea și stocarea carbonului.

Ministrul a subliniat că România este percepută tot mai clar ca un hub energetic regional, într-un moment în care securitatea energetică, infrastructura și interconectările au devenit priorități strategice pentru întreaga Europă.

În acest context, consolidarea Coridorului Vertical, valorificarea resurselor energetice diversificate, inclusiv din Statele Unite, și dezvoltarea legăturilor energetice regionale ar avea o miză majoră: o Europă mai sigură, mai bine conectată și mai puțin vulnerabilă la fluctuațiile pieței mondiale de petrol și gaze.

Potrivit lui Bogdan Ivan, declarația comună reprezintă rezultatul direct al demersurilor realizate în timpul vizitei oficiale de la Berlin din octombrie 2025 și contribuie la consolidarea rolului României ca actor important în sectorul energetic european. El a concluzionat că etapa următoare este transformarea acestui parteneriat în investiții concrete, proiecte funcționale și rezultate vizibile pentru economia românească.