Rafinăria Petrobrazi va funcționa la o capacitate redusă în următoarele două săptămâni, după ce una dintre instalațiile sale principale va fi oprită pentru lucrări programate de mentenanță. Măsura intervine într-o perioadă în care sectorul rafinăriilor din România se confruntă deja cu limitări majore de producție.

Instalația care va intra în revizie reprezintă doar o parte din fluxul tehnologic al rafinăriei, iar restul activităților vor continua. Estimările indică faptul că unitatea va funcționa, în această perioadă, la aproximativ 90% din capacitatea totală, ceea ce înseamnă o reducere de circa 10% a producției de carburanți.

Reprezentanții OMV Petrom au transmis că intervenția tehnică este necesară pentru a menține instalațiile în parametri optimi de funcționare și pentru a asigura condiții de operare sigure.

„Rata de utilizare a rafinăriei Petrobrazi se va menține la un nivel ridicat, de peste 90% în primul trimestru, iar pentru întreg anul, se estimează o rată de utilizare de peste 95%”, au precizat reprezentanții companiei.

Deși impactul exact asupra volumelor de carburanți nu a fost comunicat oficial, compania a subliniat că livrările către clienți nu vor fi întrerupte. Surse din industrie arată că stocurile au fost pregătite din timp pentru a compensa scăderea temporară a producției.

În prezent, Petrobrazi asigură aproximativ o treime din producția națională de carburanți, ceea ce o transformă în infrastructura critică a pieței energetice interne în actualul context.

Problemele din sectorul rafinăriilor sunt amplificate de oprirea altor unități majore de producție. Rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești este închisă încă din octombrie 2025, inițial pentru lucrări tehnice, însă activitatea nu a fost reluată ulterior din cauza sancțiunilor impuse de Statele Unite.

Ministerul Energiei a precizat că oprirea acestei rafinării a redus capacitatea totală de producție a pieței românești cu aproximativ 21%. Deficitul rezultat este compensat prin importuri de carburanți.

În paralel, și cea mai mare rafinărie din țară, Petromidia, își va suspenda temporar activitatea pentru desfășurarea lucrărilor de revizie tehnică programată, au confirmat niște surse pentru Antena3. Compania Rompetrol Rafinare a anunțat că operațiunile sunt realizate conform unui calendar stabilit anterior.

Compania a explicat că aceste opriri sunt parte a unui program tehnologic obligatoriu pentru menținerea siguranței operaționale.

„Lucrările sunt absolut necesare pentru funcționarea optimă și în deplină siguranță a celei mai mari rafinării din țară”, se menționează în comunicat.

Reprezentanții Rompetrol au mai transmis că programul de mentenanță este stabilit pe termen lung și include intervenții periodice.

„Oprirea este realizată conform unui calendar clar, cu revizii generale programate la un interval de patru ani și lucrări intermediare la doi ani”, potrivit companiei.

Situația din sectorul rafinăriilor a devenit astfel una delicată, în condițiile în care două unități majore sunt oprite complet sau parțial, iar rafinăria Petrobrazi rămâne singura instalație care produce carburanți la scară industrială în mod constant.

Autoritățile susțin însă că piața este stabilă. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că România dispune de stocuri suficiente de benzină și motorină pentru a acoperi necesarul intern chiar și în actualul context tensionat.

În paralel, România a solicitat administrației Trump o derogare care ar permite reluarea activității la rafinăria Petrotel a grupului Lukoil, o decizie care ar putea reduce presiunea asupra producției interne de carburanți.