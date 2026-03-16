Premierul interimar al Bulgariei, Andrey Gyurov, a anunțat că persoanele cu venituri mai mici de aproximativ 781 de euro vor beneficia de un ajutor de circa 20 de euro pe lună. Sprijinul va fi acordat celor care dețin sau folosesc un autoturism în leasing și care nu au datorii la taxe sau amenzi. Conform declarațiilor lui Gyurov, banii vor fi virați direct în conturile bancare ale beneficiarilor în lunile în care prețurile la carburanți rămân ridicate.

Andrey Gyurov a anunțat că plata ajutorului va începe în luna martie, iar sumele vor fi transferate automat, fără cereri, vouchere sau alte formalități administrative. Premierul a subliniat că măsura este concepută pentru a ajunge direct la beneficiari și nu trebuie folosită ca instrument de campanie electorală.

Autoritățile estimează că programul va costa între 20 și 30 de milioane de euro, în funcție de numărul persoanelor eligibile, iar fondurile vor fi alocate din bugetul de stat. Plățile vor continua pe toată perioada în care prețurile la carburanți vor rămâne ridicate ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu.

Cabinetul interimar al Bulgariei, condus de Andrey Gyurov, evaluează măsuri mai ample pentru a reduce impactul creșterii costurilor la energie. Guvernul monitorizează de la începutul săptămânii evoluțiile de pe piața produselor petroliere și lucrează la soluții menite să diminueze presiunea atât asupra populației, cât și asupra companiilor.

Pentru coordonarea acestor acțiuni, pe 10 martie a fost înființat un grup de lucru interinstituțional condus de premier. Primele propuneri au fost prezentate două zile mai târziu, iar calculele finale pentru programul de sprijin și alte măsuri vor fi gata în următoarele zile. Printre măsurile suplimentare pregătite se numără și sprijinul pentru mediul de afaceri, inclusiv amânarea unei majorări planificate a taxelor de drum, oferind astfel un ajutor temporar firmelor afectate de scumpirea transportului și a carburanților.

Andrey Gyurov a exclus mai multe măsuri discutate public pentru a limita creșterea prețurilor la carburanți. El a explicat că reducerea accizei nu este posibilă, deoarece Bulgaria aplică deja nivelul minim permis de regulamentele Uniunii Europene. De asemenea, plafonarea prețurilor nu reprezintă o soluție, avertizând că aceasta ar putea genera lipsuri dacă traderii ar începe să exporte combustibil în țări cu prețuri mai mari.

Gyurov a subliniat că scumpirile din Bulgaria rămân printre cele mai mici din Europa, inclusiv în comparație cu statele vecine, iar diferențele de preț variază între aproximativ 20 și 50 de eurocenți pe litru, în funcție de tipul de carburant.

Chiar dacă scumpirile sunt semnificative, prețurile carburanților în Bulgaria rămân sub nivelul multor alte țări europene. În ultimele săptămâni, după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, benzina A95 a crescut de la aproximativ 1,25 euro pe litru pe 27 februarie, cu o zi înaintea atacului americano-israelian asupra Iranului, la circa 1,36 euro pe litru pe 15 martie. Motorina a urcat și mai mult, de la 1,29 euro pe litru la 1,49 euro pe litru în aceeași perioadă, potrivit datelor platformei fuelo.net.

Guvernul interimar condus de Andrey Gyurov susține că măsurile propuse urmăresc să diminueze impactul acestor scumpiri, menținând stabilitatea pieței carburanților și evitând decizii care ar putea afecta aprovizionarea.