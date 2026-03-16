Partidul Social Democrat (PSD) a anunțat că va depune amendamente la legea bugetului de stat, vizând finanțarea unor măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile. Social-democrații susțin că au identificat surse suplimentare de venituri de 2,3 miliarde de lei, pe care Ministerul de Finanțe le-ar fi ignorat în mod nejustificat.

Potrivit PSD, aceste resurse ar putea fi folosite pentru a asigura finanțarea completă a Pachetului de Solidaritate și pentru compensarea pierderilor de venit generate de eliminarea CASS pentru mame, veterani și foști deținuți.

Social-democrații propun două măsuri principale pentru creșterea veniturilor la buget:

Recuperarea arieratelor la contribuțiile sociale – Totalul restanțelor agenților economici este de 3,7 miliarde de lei. PSD estimează că se pot recupera 1,3 miliarde de lei, bani care reprezintă contribuțiile sociale reținute din salariile angajaților, dar nevirate către stat. Colectarea suplimentară de TVA în sectorul combustibililor – Creșterea prețurilor la carburanți ar putea aduce la buget aproximativ 1 miliard de lei, conform estimărilor PSD. Sectorul combustibililor este considerat strategic pentru economia națională și contribuie semnificativ la veniturile statului.

Din cei 2,3 miliarde de lei identificați, PSD propune ca 1,1 miliarde să fie alocate pentru finanțarea integrală a Pachetului de Solidaritate, iar aproximativ 500 milioane de lei să fie folosite pentru compensarea pierderilor de venit generate de eliminarea contribuției la sănătate (CASS) pentru mame, veterani și foști deținuți. Sumele rămase ar urma să fie gestionate de Ministerul de Finanțe, care le poate realoca în interiorul bugetului, în funcție de prioritățile și nevoile existente.

„Din cele 2.3 mld lei, depunem amendamente pentru a completa finanțarea integrală a întregului Pachet de Solidaritate (necesare – 1,1 mld) și pentru a compensa pierderea de venit in urma eliminării introducerii CASS pentru mame, veterani de război, deținuți (necesar – cca 500 mil), restul banilor rămânând la dispoziția Ministerului de Finanțe pentru a fi realocați în interiorul bugetului, în funcție de necesități”, consideră social-democrații.

PSD dorește și ajutor pentru pensionari.

Categoria de pensionari Interval pensie (lei) Ajutor acordat (lei) Observații Pensionari cu pensii sub 1.500 < 1.500 1.000 Banii se acordă în două tranșe Pensionari cu pensii între 1.501 și 2.000 1.501 – 2.000 800 Banii se acordă în două tranșe Pensionari cu pensii între 2.001 și 3.000 2.001 – 3.000 600 Banii se acordă în două tranșe

PSD intenționează, de asemenea, să ofere sprijin financiar unic și pensionarilor militari care au pensii sub 3.000 de lei.

