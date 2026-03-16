România se află într-un stadiu avansat al aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), după ce a obținut 23 din cele 25 de avize necesare. Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan pe 16 martie, cu ocazia lansării Studiului economic OCDE 2026 pentru România, care oferă recomandări esențiale pentru politica fiscală, bugetară și pentru piața muncii.

„Mă bucur să particip astăzi, alături de secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, domnul Mathias Cormann, la lansarea noii ediții a Studiului economic al OCDE pentru România. De la deschiderea negocierilor de aderare, în ianuarie 2022, România a intrat într-un proces de evaluare a politicilor și practicilor sale, raportat la standardele OCDE în aproape toate domeniile de politică publică. Datorită efortului comun al instituțiilor implicate, țara noastră a făcut pași importanți în acest proces de aderare. Studiul economic pe care îl lansăm astăzi oferă recomandări importante pentru reformele din domeniul fiscal și bugetar, pentru piața muncii și pentru creșterea competitivității economiei. Este un punct de referință pentru stabilitatea economică și pentru modernizarea statului”, a afirmat Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, la evenimentul de lansare a Studiului economic 2026 pentru România elaborat de OCDE.

De la deschiderea negocierilor de aderare în ianuarie 2022, România a trecut printr-o evaluare amplă a politicilor și practicilor sale economice, comparativ cu standardele OCDE.

Studiul OCDE evidențiază atât progresele obținute, cât și domeniile care necesită reforme suplimentare. Aceasta include consolidarea fiscală, îmbunătățirea colectării veniturilor și folosirea eficientă a fondurilor publice și europene.

Premierul a explicat că România a făcut pași importanți pentru reducerea deficitului bugetar, de la 8,7% din PIB în 2024, la 7,7% în 2025, sub estimările Comisiei Europene. Bugetul pentru 2026 vizează atingerea unei ținte de deficit de 6,2%, bazată pe politici prudente și reforme structurale.

„După un deficit de aproximativ 8,7% din PIB în 2024, anul 2025 s-a încheiat cu un deficit de 7,7%, sub nivelul de 8,4% estimat de Comisia Europeană. Continuăm reformele începute anul trecut, iar proiectul de buget pentru anul 2026 este unul realist, astfel încât să atingem ținta de deficit de 6,2% la finalul acestui an”, a detaliat Bolojan. „Creșterea economică a încetinit temporar în 2025, din cauza ajustărilor fiscale și a situației economice din Europa. Totuși, perspectivele rămân pozitive. Estimările arată o creștere de aproximativ 0,7% în 2025 și de circa 1% în 2026, susținută mai ales de investițiile publice și de fondurile europene”, a afirmat Bolojan.

Un punct central al reformelor este piața muncii. România trebuie să răspundă deficitului de forță de muncă și presiunilor demografice prin politici în educație, sănătate și prin creșterea graduală a vârstei de pensionare în domeniile unde oamenii ies foarte devreme la pensie.

„În ceea ce privește piața muncii, România trebuie să răspundă presiunilor demografice și deficitului de forță de muncă prin politici în educație, sănătate și prin măsuri care să aducă mai mulți oameni activi pe piața muncii. De aceea, este nevoie să creștem treptat vârsta de pensionare în domeniile în care astăzi se iese foarte devreme la pensie, uneori chiar la 48-49 de ani, pentru a avea mai mulți oameni activi și un sistem de pensii sustenabil pe termen lung”, a transmis Bolojan.

Pentru a stimula competitivitatea economiei, România se concentrează pe reducerea birocrației, digitalizarea serviciilor publice și simplificarea procedurilor pentru companii. Reformele din PNRR și investițiile europene în infrastructura de transport și în modernizarea rețelelor electrice vor susține stabilitatea economică și productivitatea pe termen lung.

România își propune ca în 2026 să atingă un obiectiv major: aderarea la OCDE.

„România trece printr-un proces de schimbare a modului în care sunt gestionate finanțele publice și politicile economice. Trebuie să reducem deficitul, să îmbunătățim colectarea și să folosim mai eficient banii publici. În același timp, politica monetară trebuie să rămână prudentă până când inflația se stabilizează complet, iar reformele structurale trebuie să continue. Dacă vom aplica aceste reforme consecvent, putem construi o economie mai stabilă, mai competitivă și mai rezistentă”, a susținut Bolojan.

La aproape două decenii de la integrarea în Uniunea Europeană și aderarea la NATO, această etapă reprezintă un nou pas în consolidarea poziției economice și internaționale a țării.