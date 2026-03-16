Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă un pas strategic major pentru economia națională, aducând beneficii concrete în finanțarea publică și atragerea de investiții străine, potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.

Ministrul Nazare a subliniat că aderarea la OCDE va conduce la o scădere semnificativă a costurilor de finanțare, un factor esențial pentru stabilizarea rapidă a datoriei publice.

Un alt avantaj major al aderării este stimularea investițiilor externe. Investitorii internaționali acordă atenție condiției de aderare la OCDE, iar România, odată ce îndeplinește această cerință, va deveni o țară mai atractivă pentru fluxurile de capital. Această creștere a investițiilor va susține dezvoltarea infrastructurii, inovația și creșterea economică pe termen mediu și lung.

”Aş începe prin a spune că întreg efortul de elaborare a acestui studiu se suprapune cu efortul de consolidare bugetară. Acest efort a început în iunie anul trecut, printr-o consultare extinsă cu instituţiile din România şi o colaborare foarte bună la nivelul structurilor OCDE şi a fost dezbătut în Comitetul de Analiză Economică şi Dezvoltare al OCDE pe 13 ianuarie, în momentul în care am prezentat datele finale ale studiului, pe toate cele patru subcomponente. Şi dacă mai avea cineva vreo îndoială, dacă a fost o decizie bună, ca la sfârşitul anului trecut efortul de consolidare să genereze o ţintă de deficit sub cea de 8,6, o ţintă de deficit de 7,6 cash, vă spun încă o dată că a fost decisiv acest lucru şi că pe 13 ianuarie, în Comitetul de Analiză Economică şi Dezvoltare, două treimi din întrebările pe care le-am primit asupra studiului, au fost întrebări care vizau în mod direct consolidarea economică şi dorinţa autentică a României de a face această consolidare şi cât de importantă este ea în raport cu dezechilibrele”, a declarat ministrul Finanţelor.

Aderarea la OCDE nu aduce doar beneficii financiare, ci și garanția că instituțiile publice funcționează eficient, indiferent de ciclul economic. Ministrul Nazare a comparat acest pas strategic cu aderarea României la Uniunea Europeană și NATO care au consolidat legislația și capabilitățile țării. O instituționalizare mai eficientă va genera prosperitate economică, încredere a investitorilor și o creștere durabilă a PIB-ului.

”Aderarea la OCDE ne aduce nu doar o scădere a costurilor de finanţare de care avem nevoie ca de aer, pentru a ţine sub control şi a stabiliza datoria publică cât mai repede, şi, în al doilea rând, ne va aduce investiţii în plus. Pentru că sunt investitori care au în mandatele lor investiţionale condiţia de aderare la OCDE şi, în momentul când România va îndeplini această condiţie, aceşti investitori vor avea şi România pe radar. De aceea, în multe din cazurile în care am observat o aderare, imediat după, observăm şi un nivel crescut al investiţiilor. Deci avem două avantaje concrete pe care le vom vedea imediat cum România va adera la OCDE”, a transmis ministrul Finanţelor.

Prin aderarea la OCDE, România își va consolida poziția pe scena internațională și va crea premisele pentru o economie mai stabilă și mai atractivă pentru investiții. Aceasta reprezintă un pas crucial pentru atingerea unui deficit bugetar controlat, reducerea poverii datoriei publice și impulsionarea unui ciclu economic pozitiv.