Simulare Evaluare Națională 2026. Simularea Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a începe luni, cu testarea la Limba și Literatura Română. Deși sindicatele din educație au avertizat că procesul ar putea fi afectat de nemulțumirile cadrelor didactice, datele oficiale arată că exercițiul se desfășoară în aproape toate școlile din țară.

Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Educației, simularea este organizată în 4.527 de unități de învățământ, ceea ce înseamnă aproximativ 97,27% din totalul școlilor în care ar fi trebuit să aibă loc testarea. În același timp, 127 de școli – reprezentând 2,73% – nu organizează simularea, în principal din cauza protestelor anunțate de cadrele didactice.

Procesul de evaluare a lucrărilor va fi realizat digital, iar mii de profesori s-au înscris deja pe platforma dedicată corectării. Pentru proba de Limba și Literatura Română s-au înregistrat aproximativ 5.000 de evaluatori, în timp ce aproape 4.500 de profesori vor corecta lucrările la Matematică. Pentru proba de limba maternă s-au înscris aproximativ 300 de cadre didactice.

În paralel, o parte dintre elevi au avut deja ocazia să participe la simulări organizate anterior la nivel local. Estimările arată că aproximativ 77.000 de elevi au trecut deja prin astfel de testări organizate de inspectoratele școlare.

Simularea se desfășoară în perioada 16–18 martie și urmează structura examenului oficial din vară. Elevii vor susține, în ordine:

Limba și Literatura Română

Matematică

Limba maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților)

Rezultatele simulării Evaluării Naționale urmează să fie comunicate pe 30 martie. Acestea nu sunt trecute automat în catalog, dar pot fi folosite de profesori pentru a evalua nivelul de pregătire al elevilor înainte de examenul propriu-zis.

Înaintea începerii simulării, organizațiile sindicale din educație au transmis că există o nemulțumire majoră în rândul angajaților din sistem. Un referendum organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” arată că zeci de mii de profesori ar putea refuza implicarea în organizarea simulărilor.

Conform sindicatelor, peste 73.000 de angajați din învățământ – adică mai mult de jumătate dintre membrii de sindicat – au semnat pentru a nu participa la simulările examenelor naționale. În plus, aproximativ 40.000 de persoane, reprezentând aproape 28% dintre respondenți, și-ar fi exprimat intenția de a susține declanșarea unei greve în această perioadă.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a subliniat că simulările reprezintă un instrument util pentru pregătirea elevilor înainte de examenul final.

Oficialul a precizat că ministerul a asigurat toate condițiile necesare pentru organizarea testărilor acolo unde școlile au decis să participe. Totodată, acesta a menționat că, potrivit datelor primite de la inspectoratele școlare, mai mult de jumătate dintre elevii de clasa a VIII-a au trecut deja prin experiențe similare în acest an școlar.

În același timp, ministrul a declarat că respectă dreptul profesorilor de a-și exprima nemulțumirile și a transmis că rămâne deschis dialogului cu reprezentanții sindicatelor, dar și cu profesori, elevi și studenți.