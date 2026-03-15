Vacanța de Paște în 2026. În curând, elevii și profesorii din România vor intra în vacanța de Paște, conform calendarului școlar, bucurându-se de o perioadă de pauză și odihnă. În aceeași perioadă, angajații vor beneficia de zile libere legale dedicate sărbătorilor pascale. Seria minivacanțelor se va prelungi și la începutul lunii mai, când Ziua Muncii va oferi majorității românilor un weekend prelungit.

Așadar, la începutul lunii aprilie 2026, elevii din România vor intra în vacanța de primăvară, conform structurii anului școlar, perioadă care coincide cu sărbătorile pascale. Cursurile se vor desfășura până vineri, 3 aprilie, urmând ca din 4 aprilie să înceapă pauza de primăvară.

Elevii se vor întoarce la școală miercuri, 15 aprilie, pentru a parcurge ultimul modul de învățare al anului școlar, care va continua până la vacanța de vară, programată pentru 19 iunie.

În 2026, Paștele ortodox va fi celebrat pe 12 aprilie, iar structura anului școlar a fost organizată astfel încât copiii să petreacă această sărbătoare alături de familie.

Pentru angajați, sărbătorile pascale aduc de asemenea mai multe zile libere legale. Minivacanța începe cu Vinerea Mare, urmată zilele de sâmbătă și duminică, plus Lunea Paștelui, completând seria zilelor libere prevăzute prin Codul Muncii pentru majoritatea salariaților cu program standard.

Angajații care lucrează în ture sau în weekend pot avea un regim diferit, iar în sectoare esențiale precum sănătatea, ordinea publică, transporturile sau alimentația publică, activitatea poate continua.

În aceste cazuri, angajații trebuie să beneficieze fie de timp liber compensatoriu, fie de sporuri salariale, conform contractelor individuale sau colective de muncă.

După sărbătorile pascale, românii se vor bucura de o nouă minivacanță la începutul lunii mai, cu ocazia Zilei Muncii.

În România, 1 Mai este stabilită prin lege ca zi nelucrătoare.

În 2026, 1 Mai cade într-o zi de vineri, ceea ce creează, împreună cu weekendul, un interval de trei zile consecutive libere.

Această perioadă va fi benefică atât pentru angajați, cât și pentru elevi, care nu vor avea cursuri, oferind astfel ocazia de a petrece mai mult timp cu familia sau de a călători.