Potrivit documentului care însoțește proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, programul „Masa Sănătoasă” va fi menținut și anul viitor, având ca principal obiectiv sprijinirea copiilor din învățământul preuniversitar și reducerea riscului de abandon școlar.

Programul se adresează preșcolarilor și elevilor care participă la activitățile didactice, pe durata cursurilor stabilite prin structura anului școlar. Beneficiarii primesc zilnic, în mod gratuit, un suport alimentar menit să asigure un aport nutritiv adecvat pe parcursul zilei de școală.

Sprijinul acordat prin program constă, în principal, în o masă caldă oferită în unitățile de învățământ. În situațiile în care infrastructura școlilor nu permite pregătirea sau distribuirea unei mese calde, autoritățile pot oferi un pachet alimentar, ca alternativă.

Prin continuarea programului, autoritățile urmăresc nu doar îmbunătățirea condițiilor de participare la cursuri, ci și sprijinirea elevilor din medii sociale vulnerabile, pentru care accesul la o alimentație echilibrată poate fi limitat.

În același timp, proiectul bugetului pentru 2026 arată că anumite beneficii sociale vor fi menținute la nivelul actual, fără majorări.

Documentul prevede menținerea „în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2025 a alocaţiilor de stat pentru copii, reglementate de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

Această prevedere înseamnă că alocațiile de stat pentru copii nu vor fi majorate în 2026, urmând să fie plătite la nivelul stabilit la finalul anului 2025.

Expunerea de motive a proiectului de buget evidențiază și faptul că autoritățile vor continua politica de limitare a cheltuielilor publice, pentru a menține echilibrul bugetar.

„Menţionăm că pentru anul 2026 se menţin măsuri restrictive, precum îngheţarea angajărilor în sectorul public pentru a limita creşterea cheltuielilor de personal, îngheţarea pensiilor şi a drepturilor de asistenţă socială (inclusiv alocaţii pentru copii şi burse studenţeşti), iar salariile din sectorul public şi beneficiile sociale vor rămâne îngheţate pe tot parcursul anului 2026”, se mai arată în document.

Aceste măsuri fac parte din strategia guvernamentală de control al deficitului bugetar și de limitare a creșterii cheltuielilor publice, într-un context economic în care presiunile asupra finanțelor statului rămân ridicate.

Proiectul bugetului pentru 2026 reflectă astfel o combinație între menținerea unor programe sociale considerate esențiale, precum „Masa Sănătoasă”, și aplicarea unor măsuri de austeritate menite să limiteze creșterea cheltuielilor bugetare.

În timp ce elevii vor continua să beneficieze de sprijin alimentar în școli, alte forme de sprijin social, precum alocațiile sau pensiile, vor rămâne la nivelul actual, fără creșteri în cursul anului viitor.