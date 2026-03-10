Alianța pentru Agricultură și Cooperare a cerut Guvernului instituirea unui moratoriu temporar privind plata taxelor și contribuțiilor sociale datorate de fermieri și cooperative. Organizația propune amânarea acestor obligații până la data de 31 iulie 2026.

Solicitarea vine în contextul crizei economice generate de conflictul din Golf, care afectează activitatea fermierilor și a cooperativelor agricole.

Reprezentanții agricultorilor cer adoptarea urgentă a mai multor măsuri excepționale. Printre acestea se numără majorarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2026, cel puțin cu rata inflației față de anul 2025.

Organizația solicită și suspendarea temporară sau reducerea accizelor la combustibili, în conformitate cu legislația europeană privind impozitarea produselor energetice.

„Având în vedere situaţia de criză economică indusă ca urmare a conflictului din Golf şi impactul semnificativ asupra activităţii economice a fermierilor şi cooperativelor agricole, Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare solicită Guvernului României adoptarea, în regim de urgenţă, a următoarelor măsuri cu caracter excepţional: majorarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2026, cel puţin cu rata inflaţiei faţă de anul 2025; suspendarea temporară sau reducerea accizelor la combustibili, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene privind impozitarea produselor energetice (conform Anexei comparative privind statele membre UE); asigurarea imediată a lichidităţilor necesare prin accelerarea rambursării TVA către producătorii din sectorul agroalimentar, decontarea concediilor medicale restante, plata ajutorului de stat pentru acciza la motorină restantă, urgentarea efectuării plăţilor APIA”, se arată într-un comunicat al organizaţiei.

Potrivit organizației, tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu au generat o volatilitate puternică pe piețele energetice. În ultimele zile, prețul motorinei a crescut cu peste un leu pe litru.

Această evoluție are loc într-un moment considerat critic pentru agricultură. Sectorul se află la începutul campaniei agricole de primăvară din anul 2026, perioadă în care consumul de combustibil este ridicat.

Reprezentanții fermierilor explică faptul că motorina este un element esențial pentru activitatea agricolă. Combustibilul este utilizat în toate etapele procesului de producție.

Printre acestea se numără pregătirea terenului, semănatul, aplicarea tratamentelor, irigațiile, recoltarea și transportul producției.

Organizația avertizează că majorarea rapidă a prețurilor la combustibili poate agrava situația economică a fermierilor. Sectorul agricol se confruntă deja cu creșterea costurilor pentru inputuri, volatilitatea piețelor agricole și efectele fenomenelor climatice extreme.

„Orice majorare de preţ a carburantului se reflectă direct şi imediat în costurile de producţie suportate de fermieri. Motorina reprezintă un input esenţial pentru activitatea agricolă, fiind utilizată în toate etapele procesului de producţie: pregătirea terenului, semănat, aplicarea tratamentelor, irigaţii, recoltare şi transport. Creşterea accelerată a preţului carburantului riscă să agraveze situaţia economică a fermierilor, într-un context deja marcat de majorarea costurilor cu inputurile, volatilitatea pieţelor agricole şi impactul repetat al fenomenelor climatice extreme”, se mai arată în comunicat.

Pe lângă măsurile fiscale, Alianța pentru Agricultură și Cooperare solicită și acordarea de garanții de stat pentru credite destinate capitalului de lucru. Aceste finanțări ar urma să fie utilizate pentru plata motorinei, a salariilor și a inputurilor agricole necesare desfășurării activităților.

Reprezentanții organizației susțin că mai multe state membre ale Uniunii Europene au adoptat deja măsuri pentru protejarea producătorilor agricoli și a economiilor naționale.