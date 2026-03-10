În prezent, taxele și impozitele pe electricitate reprezintă aproximativ 25% din prețul final pentru gospodării și 15% pentru întreprinderi. Recomandarea UE vizează doar statele membre care își permit această reducere, iar măsurile trebuie să fie temporare și țintite pentru a nu modifica fundamental structura prețurilor sau prețul carbonului în Europa, conform AFP.

În contextul tensiunilor generate de războiul din Orientul Mijlociu, Uniunea Europeană monitorizează îndeaproape situația și analizează necesitatea unor măsuri de urgență, inclusiv prin discuții cu Agenția Internațională pentru Energie (IEA) privind posibila accesare a rezervelor strategice de petrol.

„Dacă aveţi posibilitatea de a reduce taxele pe energie, în special la electricitate, există un potenţial enorm”, a declarat Dan Jorgensen la o conferinţă de presă organizată la Parlamentul European de la Strasbourg.

Deși momentan nu există probleme de aprovizionare cu energie în Europa, comisarul Jorgensen a avertizat că situația evoluează rapid și că fluctuațiile de preț trebuie tratate cu seriozitate.

„Trebuie să fie măsuri temporare şi ţintite, astfel încât să nu se pună problema schimbării fundamentale a structurii preţurilor. (…) De asemenea, suntem foarte conştienţi de faptul că această situaţie evoluează foarte rapid şi că există şi o chestiune de preţ pe care trebuie să o luăm foarte în serios”, a mai spus Jorgensen.

Astfel, statele membre au la dispoziție opțiuni pentru a compensa creșterile de prețuri la energie, în special prin reducerea temporară a taxelor și impozitelor pe electricitate, fără a afecta mecanismele fundamentale ale pieței energetice europene.

Președintele Consiliul Fiscal, Daniel Dăianu, avertizează că escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea avea efecte directe asupra economiei din UE. Economistul atrage atenția că, în cazul prelungirii războiului, ar putea apărea un nou șoc energetic la nivel global, amplificând presiunile asupra finanțelor publice. Totuși, în anumite condiții, România ar putea încheia anul cu un deficit bugetar în jur de 6,25% din PIB.

„Dacă acest război s-ar prelungi luni de zile, piețele ar putea să «înnebunească», iar guvernele ar fi obligate să intervină”, a declarat Dăianu.

Tensiunile din regiunea Orientului Mijlociu sunt urmărite cu atenție de economiști și piețele financiare internaționale, având în vedere rolul strategic al zonei în producția și transportul global de petrol și gaze. Orice escaladare a conflictului sau extindere a ostilităților ar putea provoca perturbări majore în aprovizionarea cu energie.

Daniel Dăianu explică că un conflict prelungit ar putea genera un nou val de volatilitate pe piețele energetice, similar cu episoadele recente în care tensiunile geopolitice au dus la creșteri rapide ale prețurilor la combustibili și energie. Reacția piețelor ar putea fi puternică, deoarece investitorii și actorii economici sunt extrem de sensibili la riscurile legate de aprovizionarea cu energie.