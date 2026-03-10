Fermierii au urmărit, luni, dacă le intră banii în conturi după ce directoarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Nicoleta Gabriela Andrei, anunțase prin intermediul publicației „Agrointeligența”, că vor fi plătite sumele pentru ecoschema PD-28 celor care nu primiseră încă subvenția. Totuși, seara, mai mulți fermieri au spus că banii nu apăruseră în conturi.

Subvenția de 33 de euro pentru schema PD-28, care se acordă pentru menținerea unor zone neproductive sau pentru crearea unor elemente de peisaj pe terenurile arabile, nu fusese virată luni, 9 martie, așa cum se așteptau agricultorii.

Mai mulți fermieri au scris și pe internet că plata întârzie. Dintre doi producători agricoli contactați telefonic de jurnaliști, doar unul spusese că primise informații de la APIA că ar exista un ordin de plată pentru el.

Vicepreședintele Asociația Forța Fermierilor și coordonator al Departamentului Ferma de Familie Vegetal, care are o fermă în comuna Sohatu, a explicat, luni seara, că își verificase contul toată ziua, dar banii nu apăruseră. El a spus că, din discuțiile pe care le avusese la APIA, înțelegea că nici măcar listele pentru plată nu erau finalizate și că mai mulți colegi din sudul țării primiseră același răspuns. El a menționat că văzuse declarațiile directoarei APIA despre plata subvențiilor, dar fermierii se întrebau în conturile cui urmau să intre banii.

Un alt fermier, membru al Asociația Forța Fermierilor, a spus că primise informații de la APIA că se afla pe lista celor pentru care fusese emis un ordin de plată. Chiar și așa, el a explicat că banii nu ajunseseră încă în contul său în acea zi, dar spera să fie virați în cursul săptămânii. Fermierul a mai transmis că presa agricolă contribuise la presiunea publică pentru efectuarea plăților și că situația se îmbunătățise, deoarece în februarie avea doar o decizie de plată, iar acum exista deja ordinul de plată.

„Nu am primit nimic şi din ce am întrebat la APIA nici liste nu s-au făcut, cu atât mai mult să se facă ordine de plată. Am mai vorbit cu colegi de aici din sud şi au primit acelaşi răspuns de la APIA. Am văzut că doamna director a spus că vor intra banii în conturi, dar ne întrebăm în ale cui conturi? Am ordin de plată, am întrebat la APIA şi mi-au spus că o să intre banii. Astăzi nu au intrat, dar aşteptăm săptămâna aceasta. Vreau să vă mulţumesc pentru că datorită dumneavoastră, echipei Agrointeligenţa – AGROINTEL.RO, s-au mai trezit şi au început să plătească. Acum să sperăm că vedem efectiv banii rapid în conturi dar dacă în luna februarie aveam doar decizie de plată acum ave ordin”, au afirmat cei doi.

Discuții similare au apărut și pe grupul de Facebook „SUBVENȚII APIA”, unde fermierii din mai multe județe au spus că nu primiseră încă banii. Agricultori din Botoșani, Constanța, Bistrița-Năsăud, Sibiu, Mureș, Brăila, Neamț, Maramureș, Tulcea, Iași și Hunedoara au transmis că încă așteaptă plata. Unii au spus că de la APIA li s-ar fi comunicat că procedura mai durează sau că banii ar putea intra în zilele următoare. Un fermier din Vaslui a menționat că primise subvenția pentru 111 hectare cu aproximativ două săptămâni înainte, după confirmarea deciziei de plată. De asemenea, unii agricultori au afirmat că plățile ar fi ajuns mai repede la exploatațiile mari, în timp ce fermele mici încă așteptau.

Directoarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Nicoleta Gabriela Andrei, a declarat, vineri, că, din cei aproximativ 72.800 de fermieri care au solicitat plata pentru ecoschema PD-28, până la data de 6 martie fuseseră autorizați la plată în jur de 64.000 de fermieri. Suma totală aprobată pentru aceștia ajunsese la aproximativ 169,4 milioane de euro.

Ea a explicat că toți fermierii care fuseseră autorizați până la 26 februarie își primiseră deja banii. De asemenea, a precizat că restul fermierilor autorizați urmau să fie plătiți luni, deoarece în acea zi Ministerul Agriculturii transferase fondurile către agenție. Ministerul menționat este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Subvenția pentru pârloagă, adică pentru terenul lăsat nelucrat, are o valoare de aproximativ 33 de euro pe hectar și se plătește pentru întreaga suprafață a fermei, dacă sunt respectate anumite condiții. Una dintre cele mai importante condiții este ca fermierii să lase nelucrate cel puțin 2% din terenurile agricole ale fermei.