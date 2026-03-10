Ministerul Educației și Cercetării a schimbat regulile după care se acordă bursele studenților. Noua regulă spune că bursele sociale pot fi plătite nu doar din banii statului, ci și din fonduri externe nerambursabile, de exemplu din proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Această schimbare a fost făcută prin Ordinul nr. 3.218 din 17 februarie 2026, care a fost publicat în Monitorul Oficial pe 3 martie.

Modificarea apare în contextul unui apel lansat pentru universități. Acestea au putut trimite până pe 6 martie liste cu studenți care îndeplinesc condițiile pentru a primi burse sociale finanțate din fonduri europene. În cadrul acestor proiecte, studenții aflați în situații financiare dificile pot primi un ajutor de 925 de lei pe lună.

Ministerul a explicat că această schimbare completează regulile stabilite anterior prin Ordinul nr. 6.463/2023. Acest ordin stabilește criteriile generale pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin financiar studenților din universitățile de stat care studiază la zi.

Prin noul ordin s-a adăugat un paragraf în articolul 2, care spune că studenții de la învățământul cu frecvență, aflați pe locuri finanțate de la bugetul de stat, pot primi burse sociale și din fonduri externe nerambursabile, dacă acestea sunt oferite prin proiecte. Condițiile concrete depind de contractele de finanțare ale fiecărui proiect.

Documentul mai aduce o modificare legată de perioada în care pot fi plătite aceste burse. Spre deosebire de regulile obișnuite, bursele finanțate prin proiecte pot fi acordate pentru lunile stabilite în contractele de finanțare, chiar dacă în acea perioadă numărul zilelor de activități didactice este diferit. Cu alte cuvinte, durata plății burselor va depinde de regulile proiectului care le finanțează.

„Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului educației nr. 6.463/2023 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 10 octombrie 2023, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (10), cu următorul cuprins: (10) Pentru studenții de la învățământul cu frecvență înmatriculați pe locurile finanțate de la bugetul de stat prevăzuți la art. 10 alin. (9), bursele sociale pot fi finanțate și din fonduri externe nerambursabile acordate prin proiecte, în condițiile stabilite prin contractele de finanțare. 2. La articolul 10, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alin. (13), cu următorul cuprins: (13) Prin derogare de la art. 3 alin. (1) și de la alin. (8) din prezentul articol, bursele sociale prevăzute la art. 2 alin. (10) se acordă pentru lunile prevăzute în contractele de finanțare, indiferent de numărul de zile aferente activităților didactice desfășurate în această perioadă”, se arată în textul ordinului de ministru.

Schimbarea legii este legată de aplicarea Programului Educație și Ocupare 2021–2027. Prin acest program, banii europeni pot fi folosiți pentru a ajuta studenții care au probleme financiare sau provin din familii cu venituri mici. Astfel, bursele sociale pot fi plătite atât din bugetul statului, cât și din proiecte finanțate din fonduri externe, în funcție de programele disponibile și de contractele pe care universitățile le încheie pentru aceste proiecte.

Totuși, organizațiile studențești spun că există o problemă. Fondurile europene care sunt disponibile acum pentru aceste burse acoperă doar prima parte a anului 2026. Deocamdată nu există siguranța că programul va continua și în a doua jumătate a anului.

Din acest motiv, reprezentanții studenților cer Guvernului să aloce mai mulți bani din bugetul de stat pentru bursele sociale, astfel încât acestea să fie plătite în continuare și să existe stabilitate pentru studenții care depind de acest ajutor financiar.