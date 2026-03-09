Sorin Grindeanu a spus că nu va vota bugetul dacă pensionarii nu vor primi un ajutor de 1.000 de lei la pensie. El a precizat că acest ajutor ar trebui să fie acordat și celor cu pensii de până la 3.000 de lei. În schimb, Guvernul Bolojan propune ca ajutorul să fie doar pentru pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei, iar suma maximă să fie de 800 de lei.

Grindeanu a explicat că PSD nu va negocia Pachetul de solidaritate și că ar fi nevoie de 3,4 miliarde de lei pentru ajutoare. El a criticat că există bani pentru o deducere de 400 de euro pe an pentru cei care investesc la bursă, dar nu sunt fonduri suficiente pentru majorarea ajutorului copiilor cu dizabilități de la 80 la 190 de lei.

Sorin Grindeanu a spus și de unde ar putea veni banii: s-au găsit 2 miliarde de lei pentru contribuția la Banca Europeană de Dezvoltare, dar nu pentru ajutoare mai mari pentru pensionari.

El a menționat că veteranii de război și văduvele acestora ar trebui scutiți de plata CASS. În prezent, veteranii primesc pensii de 4.300 de lei, iar văduvele câte 800 de lei. În total, sunt aproximativ 11.000 de persoane, care plătesc 10% CASS din pensie de la vara trecută.

Pensionarii cu pensii mici ar putea primi ajutoare de 600 până la 1.000 de lei, împărțite în două tranșe, de Paște și de Crăciun:

1.000 de lei pentru cei cu pensii sub 1.500 de lei

800 de lei pentru cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei

600 de lei pentru cei cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei

Pentru copiii cu dizabilități, PSD propune mărirea indemnizațiilor:

463 de lei pentru handicap grav

232 de lei pentru handicap accentuat

80 de lei pentru handicap mediu

Unele surse spun că indemnizația pentru copiii cu handicap mediu ar putea crește aproape la 200 de lei. Se propune majorarea ajutorului pentru copiii de grădiniță ai familiilor care primesc Venitul minim de incluziune (VMI), un program care ajută persoanele și familiile vulnerabile să depășească dificultățile financiare. În prezent, se dau 133 de lei pe copil, iar PSD propune ca suma să fie dublată.

„Nu vom negocia Pachetul de solidaritate. E nevoie de 3.400.000.000 de lei. Nu înțeleg de ce ar fi bani pentru a se finanța o deducere de 400 de euro pe an pentru cei care joacă pe bursă și nu se găsesc bani pentru creșterea ajutorului la copiilor cu dizabilități de la 80 de lei la 190 de lei. S-au găsit 2 miliarde de lei pentru contribuția la Banca Europeană de dezvoltare, dar nu sunt bani pentru ajutoare mai consistente oferite pensionarilor?”, a punctat Grindeanu luni, 9 martie.

Sorin Grindeanu a anunțat că duminică va avea loc ședința Consiliului Politic Național, unde partidul va decide poziția față de buget. El a precizat că a convocat această ședință după întâlnirea Biroului Permanent Național.

Grindeanu a spus că se așteaptă ca proiectul de buget să ajungă la Parlament până la sfârșitul săptămânii, ca în weekend să poată fi depuse amendamente. Înainte de dezbaterile din plen, partidul va stabili punctul său de vedere pe buget. El a adăugat că a primit proiectul de buget duminică seară și l-a trimis colegilor de partid. Grindeanu a menționat că la prima vedere bugetul nu include toate măsurile discutate în coaliție, cum ar fi Pachetul de solidaritate și creșterea salariului minim.

Întrebat care sunt principalele condiții pentru ca PSD să voteze bugetul în Parlament, Grindeanu a spus că partidul are trei priorități clare:

Implementarea Pachetului de solidaritate.

Finanțarea proiectelor locale și naționale, cum ar fi Anghel Saligny, PNDL și proiecte prin CNI, la nivelul anului 2025.

Menținerea taxelor și impozitelor la nivelul anului trecut, exceptând creșterile impozitelor locale.

El a mai transmis că PSD nu consideră corect ca bani să fie folosiți pentru deducerea de 400 de euro pe bursă, dar să nu existe fonduri suficiente pentru majorarea indemnizațiilor copiilor cu dizabilități sau pentru alte ajutoare sociale. A mai explicat că nu ar trebui să se finanțeze cu miliarde Banca Europeană de Dezvoltare și în același timp să nu se aloce suficient pentru pensionari sau alte programe sociale.

Când a fost întrebat dacă în Consiliul Politic Național se va decide dacă PSD rămâne sau nu la guvernare, Grindeanu a spus că acest subiect nu va fi discutat acolo. El a explicat că decizia privind coaliția a fost luată într-un for mai larg, consultând și Consiliile Politice Județene, cu aproape 5.000 de membri implicați.