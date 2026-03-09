Doar clinicile medicale care au rezultate foarte bune la fertilizarea in vitro ar putea primi, pe viitor, bani de la stat. Aceasta este ideea propusă de mai mulți parlamentari, care lucrează împreună cu specialiști din domeniu la o lege pentru fertilizarea in vitro (FIV), asemănătoare cu cele din alte țări europene. Prin această lege ar putea fi stabilite și limite de vârstă pentru paciente. Medicii au declarat pentru „Pro TV” că au existat situații în care li s-a cerut să facă astfel de proceduri chiar și pentru fete minore, iar o lege clară ar putea preveni asemenea cazuri.

Organizațiile din domeniu susțin că unele clinici acceptă să facă fertilizări in vitro chiar și atunci când știu că șansele de a obține o sarcină sunt foarte mici. Specialiștii informează că există clinici din România unde unele etape importante ale procedurii sunt grăbite sau chiar sărite, pentru ca tratamentele să se desfășoare mai repede.

În acest fel, clinicile pot avea mai mulți pacienți și pot câștiga mai mulți bani. Uneori, medicii știu că o pacientă are șanse foarte mici să rămână însărcinată, mai ales din cauza vârstei sau a rezervei ovariene scăzute, dar tot continuă procedura folosind ovocitele proprii ale pacientei.

Prin programul național pentru creșterea natalității, statul oferă câte 15.000 de lei pentru fiecare persoană care face fertilizare in vitro, bani care sunt folosiți pentru medicamente și pentru procedurile medicale. În anii 2023 și 2024, clinicile și farmaciile au primit împreună aproape 180 de milioane de lei prin acest program.

În prezent se lucrează în Parlament la o lege a fertilizării in vitro. În această lege ar putea fi introdusă și rata de succes a clinicilor ca criteriu după care să fie alese unitățile medicale care primesc bani de la stat. Legea ar urma să stabilească și vârsta maximă până la care femeile pot face această procedură. Se ia în calcul limita de 50 de ani, așa cum există în alte țări europene, dar ar putea fi stabilită și o vârstă minimă. De asemenea, legea ar putea prevedea clar că minorele nu vor avea acces la fertilizare in vitro pentru a avea copii.

Tot în această lege ar putea fi stabilite și reguli despre cât timp pot fi păstrați embrionii congelați și ce se întâmplă cu ei în anumite situații, de exemplu dacă unul dintre parteneri moare sau dacă cei doi divorțează.

Prin programul național pentru creșterea natalității, din 2023 până acum au fost plătite aproape 20.000 de proceduri de fertilizare in vitro. În urma acestor proceduri s-au născut până în prezent aproape 1.600 de copii.

Senatoarea USR Cynthia Păun a explicat că ideea este ca clinicile care primesc bani de la bugetul de stat să fie doar acelea care au demonstrat rezultate reale și au o rată destul de mare de succes în procedurile de fertilizare.

„Acele clinici care apelează la metodele de finanțare susținute de bugetul de stat să fie clinici care au dovedit un progres real în procesul de fertilizare, au o rată de reușită destul de mare”, a zis Păun, potrivit sursei citate anterior.

Medicul primar Andreea Velișcu, specialist în fertilizare in vitro, a spus că, deși situațiile sunt rare, există cazuri în care fete de 15–16 ani sunt aduse la consult de familie, deoarece încearcă de câțiva ani să rămână însărcinate. Ea a explicat că este nevoie de un cadru legal clar pentru ca medicii să poată refuza astfel de proceduri și pentru ca paciente foarte tinere să fie protejate.