Mai jos, vă prezentăm o sinteză amplă a perspectivelor oferite de unul dintre cei mai importanți filosofi și logicieni români contemporani, privind provocările erei digitale și soluțiile pe care instituțiile fundamentale, precum Academia Română, le pot oferi.

O voce de prim rang în spațiul academic și public românesc, Mircea Dumitru (n. 1960) este recunoscut la nivel internațional pentru contribuțiile sale în logica filosofică, filosofia limbajului și filosofia minții.

Parcurs academic: A obținut două titluri de doctor în filosofie în anul 1998, unul la Universitatea Tulane din New Orleans (SUA) și celălalt la Universitatea din București.

Leadership instituțional: A condus Universitatea din București din postura de Rector timp de două mandate (2011–2019) și a ocupat funcția de Ministru al Educației în perioada iulie 2016 – ianuarie 2017, remarcându-se prin decizii ferme în favoarea integrității academice.

Recunoaștere științifică: Este membru titular al Academiei Române (din 2021) și vicepreședinte al acestei instituții (din 2022), prezidând Secția de filosofie, teologie, psihologie și pedagogie. De asemenea, a condus Societatea Europeană de Filosofie Analitică și Institutul Internațional de Filosofie de la Paris.

Cu o expertiză care îmbină rigoarea analitică a logicii cu viziunea macro a managementului educațional, Mircea Dumitru este astăzi unul dintre cei mai avizați gânditori capabili să disece impactul AI asupra cunoașterii umane.

Pentru prima dată în istorie, instrumentele pe care le creăm nu mai prelungesc doar brațul sau privirea, ci simulează însăși mintea umană. Academicianul atrage atenția că inteligența artificială procesează limbajul și raționamentul, dar o face fără a deține conștiința autentică pe care o implică inteligența biologică, culturală și socială a omului.

Aici apare marele pericol: atrofierea cognitivă prin externalizare. Dacă elevii și profesorii folosesc noile tehnologii doar pentru a evita efortul de a gândi, intrăm într-o spirală paradoxală. Cu cât algoritmul devine mai „inteligent”, cu atât utilizatorul uman devine mai dependent și, potențial, mai puțin capabil de gândire critică.

Soluția nu este respingerea tehnologiei. Mircea Dumitru subliniază că AI-ul nu trebuie tratat ca o proteză pentru scutirea de efort, ci ca un obiect de studiu și înțelegere epistemologică.

„Alfabetizarea AI într-o școală umanistă ar trebui să însemne înțelegerea naturii acestor sisteme: cum funcționează, ce pot face și, mai ales, ce nu pot face.”

Copiii trebuie să învețe logică, etică și filosofie pentru a putea distinge între adevăr și iluzia adevărului (halucinațiile modelelor de limbaj).

Una dintre cele mai puternice avertizări lansate de vicepreședintele Academiei Române vizează viitorul strategic al țării. Diferența istorică dintre societățile prospere și cele dependente constă în capacitatea de a forma elite intelectuale.

Dacă sistemul educațional românesc ratează acest moment de resetare globală, riscăm să devenim o simplă „colonie digitală”. Acest statut definește o societate care este exclusiv consumatoare de tehnologii importate, dependentă economic și intelectual de centrele de inovație externe.

Pentru a evita acest scenariu, România trebuie să renunțe la vechea paradigmă a „celor două culturi” (separarea rigidă dintre științele exacte și cele umaniste). Tehnologia, economia, logica și etica nu mai pot fi predate în silozuri separate. Viitorul aparține interdisciplinarității și co-evoluției dintre științele naturii și cele socio-umane.

Într-o lume în care un algoritm poate genera o poezie, un eseu sau o pictură în câteva secunde, statutul autorului uman este pus sub semnul întrebării. Mircea Dumitru clarifică această dilemă: algoritmii recombină forme și stiluri, dar nu trăiesc emoția și experiența creatoare. Astfel, statutul autorului nu dispare, ci trebuie redefinit în jurul autenticității și profunzimii actului intelectual.

Pentru ca această redefinire să aibă loc, este nevoie de un efort instituțional masiv. Aici intervine Academia Română.

Dincolo de a fi o instituție simbolică sau un simplu for de consacrare, Academia Română trebuie să-și asume rolul de nucleu strategic național.

Ce poate face concret? Academia poate deveni platforma supremă de coordonare interdisciplinară între Ministerul Educației, Ministerul Cercetării, mediul de afaceri, universități și societatea civilă.

Scopul: Formularea unor standarde clare de etică și logică a inteligenței artificiale, astfel încât educația tinerilor să nu fie abandonată exclusiv în mâinile corporațiilor tech cu interese pur comerciale.

„Ne aflăm într-un moment istoric în care multe lucruri trebuie regândite și recalibrate, iar unele trebuie construite aproape de la zero”, avertizează Mircea Dumitru.

Fără mobilizarea Academiei și a tuturor resurselor intelectuale ale națiunii, România riscă să rămână fără instrumentele necesare pentru a naviga revoluția societății cunoașterii.