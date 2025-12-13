Vorbind vineri, în cadrul conferinței „Inteligența umană vs. Inteligența artificială: despre viteză și raționamente abductive (în medicină)”, susținută la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Mircea Dumitru a subliniat importanța majoră a subiectului pentru întreaga societate, nu doar pentru mediul academic.

„E o temă de foarte mare actualitate și de foarte mare interes, cu o miză, cu o politică în sensul cel mai mare și cultural, în sensul cel mai larg pentru fiecare dintre noi, nu doar pentru cei care lucrează în universități sau centre de cercetare. Titlul principal este formulat într-o manieră antitetic-adversativ, este acel «versus» care ar sugera o anumită opoziție între cele două dimensiuni: inteligența umană, care este inteligență naturală biologică, fiziologică, culturală, istorică și inteligența artificială, care este inteligență creată de către noi, de către oameni”, a explicat vicepreședintele Academiei Române.

În intervenția sa, Mircea Dumitru a precizat că nu susține ideea unei confruntări între inteligența umană și cea artificială, ci pledează pentru o colaborare între cele două forme de inteligență.

„Aș vrea ca argumentul meu să fie suficient de clar și pe convingător să înțelegeți că nu am în vedere o astfel de opoziție și mai degrabă «o nouă alianță» (…). Cred că noi, oamenii, vom avea de câștigat, dacă știm să ne adaptăm și să folosim bine pentru scopurile noastre, vom avea beneficii de pe urma inteligenței artificiale”, a adăugat Mircea Dumitru, potrivit Agerpres.

Vicepreședintele Academiei Române a arătat că impactul inteligenței artificiale este deja vizibil în domeniul medical, unde anumite specializări sunt în curs de transformare profundă.

„Înainte de a veni am avut o discuție foarte interesantă cu domnul rector în legătură cu felul în care inteligența artificială a pătruns deja foarte multe ramuri ale medicinei și cum probabil unele dintre ele se vor reconfigura total, vor fi absorbite de această nouă tehnologie și vor arăta cu totul diferit față de ceea ce știm în momentul de față”, a precizat el.

În opinia academicianului, această „alianță” între inteligența umană și cea artificială trebuie construită cu atenție, astfel încât fiecare să își păstreze identitatea și rolul specific.