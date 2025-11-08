Experții Collins urmăresc Collins Corpus, un repertoriu de 24 de miliarde de cuvinte provenind din surse media variate, inclusiv rețele sociale, pentru a identifica anual cuvintele noi și relevante care reflectă evoluția limbii, notează The Guardian. „Vibe coding” a fost desemnat Cuvântul anului 2025 după ce specialiștii au remarcat o creștere rapidă a utilizării sale de la prima mențiune în februarie 2025.

Termenul a fost creat de Andrej Karpathy, fost director de inteligență artificială la Tesla și inginer fondator la OpenAI, pentru a ilustra modul în care inteligența artificială permite unei persoane să dezvolte o aplicație fără a mai fi nevoie să se preocupe direct de scrierea codului.

Lista de cuvinte mai include „biohacking”, definit ca practica de a modifica procesele naturale ale corpului pentru a îmbunătăți sănătatea și longevitatea. De asemenea, apare și termenul „clanker”, folosit peiorativ pentru calculatoare, roboți sau surse de inteligență artificială, popularizat de serialul „Star Wars: The Clone Wars”. Acesta a devenit viral pe rețelele sociale și este adesea utilizat pentru a exprima frustrarea și neîncrederea oamenilor față de chatboți și platforme AI.

Directorul general al Collins, Alex Beecroft, a explicat că alegerea termenului „vibe coding” drept cuvântul anului reflectă modul în care limbajul se transformă odată cu tehnologia.

Potrivit acestuia, decizia evidențiază schimbările majore din dezvoltarea software, în care inteligența artificială face codarea mai accesibilă, iar combinarea creativității umane cu capacitățile mașinilor modifică fundamental modul în care oamenii interacționează cu calculatoarele.

„Alegerea lui vibe coding drept cuvântul anului la Collins surprinde perfect modul în care limbajul evoluează odată cu tehnologia. Semnalează o schimbare majoră în dezvoltarea software, unde inteligența artificială face codarea mai accesibilă. Integrarea armonioasă a creativității umane cu inteligența mașinilor arată cum limbajul natural schimbă fundamental modul în care interacționăm cu calculatoarele”, a declarat Alex Beecroft, directorul general al Collins.

În 2024, Oxford a desemnat drept cuvântul anului expresia „brain rot” sau „putregai cerebral”, ca urmare a unui vot public la care au participat peste 37.000 de persoane. Termenul a apărut inițial pe rețelele sociale, în special pe TikTok, fiind popular în rândul generațiilor Z și Alpha.