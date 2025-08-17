Vrei să lucrezi la OpenAI? Nick Turley, șeful ChatGPT, a împărtășit într-un podcast cu YouTuber-ul Lenny Rachitsky o abilitate crucială, despre care spune că este mai presus de toate când vine vorba de obținerea unui loc de muncă la OpenAI. Lenny Rachitsky susține că aceasta este capacitatea de a „gândi de la zero”.

Întrucât nu există „nicio analogie” pentru ceea ce construiește OpenAI, angajații trebuie să fie capabili să navigheze pe teritorii neexplorate, să inventeze soluții și să știe să gândească de la zero, potrivit Mashable.com.

Spre deosebire de Google, Instagram sau alte instrumente, OpenAI nu poate copia funcții existente, deși se poate inspira dintr-o gamă largă de surse. Turley a subliniat că această capacitate de a crea soluții originale în timp ce învață de peste tot este o trăsătură-cheie pe care compania o caută – și o testează activ – în interviurile sale.

Pentru cei neexperimentați, OpenAI a lansat recent cel mai recent model de limbaj mare, GPT-5, care se mândrește cu îmbunătățiri semnificative față de versiunile anterioare în domenii precum codarea, raționamentul, acuratețea, interogările legate de sănătate și capacitățile multimodale, reducând halucinațiile și agreabilitatea excesivă.

Cu toate acestea, lansarea GPT-5, a atras critici din partea multor utilizatori, în special a abonaților Plus, care au considerat că modelului îi lipsea profunzimea emoțională a versiunilor anterioare de inteligență artificială. Acest lucru l-a determinat pe CEO-ul Sam Altman să promită că răspunsurile modelului vor fi mai „călduroase” după lansarea completă.

În timpul unei apariții la un podcast, Turley a recunoscut că OpenAI livrează adesea modele înainte de a fi complet finisate, cu intenția de a le rafina pe baza utilizării în lumea reală. El a explicat că această filosofie a „gândirii de la zero” este esențială pentru abordarea companiei – lansarea devreme pentru a învăța rapid, chiar dacă produsul inițial pare brut.

Turley a subliniat că, într-un mediu în care proprietățile unui produs sunt emergente și imprevizibile, finisarea excesivă înainte de lansare riscă să optimizeze aspectele greșite.

În schimb, OpenAI se concentrează pe aducerea modelelor în mâinile utilizatorilor, colectarea feedback-ului și apoi rafinarea caracteristicilor care contează cel mai mult. Acest proces iterativ, a sugerat el, este esențial pentru construirea sistemelor IA inovatoare care nu au precedent direct.