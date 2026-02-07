Achiziția startup-ului xAI de către SpaceX marchează una dintre cele mai ambițioase mutări strategice făcute vreodată de Elon Musk, o tranzacție care îmbină explorarea spațială cu inteligența artificială la o scară fără precedent.

Acordul creează o entitate evaluată la aproximativ 1,25 trilioane de dolari, prin combinarea companiei de rachete SpaceX, evaluată la un trilion de dolari, cu xAI, estimată la 250 de miliarde de dolari. Potrivit informațiilor apărute în presă, o listare pe bursă este așteptată în luna iunie, moment ales simbolic pentru a coincide atât cu ziua de naștere a lui Musk, cât și cu o aliniere planetară.

Deși Musk a prezentat tranzacția drept un pas necesar pentru extinderea „luminii conștiinței către stele”, acordul a generat numeroase întrebări. Printre acestea se numără dacă fuziunea este într-adevăr avantajoasă pentru acționarii SpaceX și dacă premisele tehnologice din spatele ideii pot fi puse în practică.

Publicația The Guardian a analizat motivațiile din spatele deciziei, într-un amplu explicativ dedicat strategiei lui Musk.

Una dintre principalele rațiuni ale acestei fuziuni este, în viziunea lui Musk, posibilitatea de a muta centrele de date necesare inteligenței artificiale în spațiu. Antreprenorul a susținut recent că firmele de AI sunt prea dependente de infrastructura terestră, care presupune cerințe energetice uriașe și costuri tot mai mari.

În opinia sa, soluția ar fi construirea unor centre de date orbitale, alimentate cu energie solară, prin plasarea a până la un milion de sateliți pe orbită.

Specialiștii din mediul academic privesc însă ideea cu prudență. Profesoara Julie McCann și profesorul Matthew Santer, codirectori ai școlii de știință a convergenței în domeniul spațiului, securității și telecomunicațiilor de la Imperial College London, consideră că centrele de date alimentate solar ar putea deveni, într-adevăr, o opțiune viitoare pentru companiile de AI.

Totuși, ei subliniază că sateliții actuali au limite clare în ceea ce privește puterea de calcul, ceea ce ar presupune dezvoltarea unui „computer distribuit la nivel planetar”, format dintr-o rețea extrem de complexă de sateliți care să funcționeze sincronizat.

Implementarea unei astfel de viziuni ar putea fi îngreunată și de calitatea conexiunilor dintre dispozitivele aflate pe orbită, care ar trebui să colaboreze pentru a reproduce funcționalitatea centrelor de date de pe Pământ, în timp ce transmit rezultatele către utilizatorii terestri.

La acestea se adaugă provocări precum expunerea la radiații solare și dificultățile de mentenanță, în condițiile în care, spre deosebire de centrele de date terestre, repararea sau înlocuirea componentelor în spațiu este mult mai complexă și costisitoare.

„Centrele de date de pe Pământ sunt întreținute constant – defectarea componentelor este ceva normal. Transportul componentelor în spațiu este complex și costisitor, iar ar fi nevoie de soluții inovatoare privind modul în care sunt instalate componentele”, spun cei doi.

Elon Musk a avansat ideea că aceste centre de date orbitale ar putea adăuga anual aproximativ 100 de gigawați de capacitate pentru inteligența artificială, în condițiile în care capacitatea globală actuală a centrelor de date este estimată la circa 59 de gigawați.

Dimensiunea acestui obiectiv ilustrează amploarea ambiției fondatorului SpaceX, care mizează pe sinergia dintre hardware-ul de rachete și software-ul de AI.

Într-un mesaj transmis angajaților, Elon Musk a susținut că fuziunea va da naștere celui mai ambițios motor de inovație integrat vertical, atât pe Pământ, cât și în afara acestuia.

Analistul Dan Ives, de la compania americană de servicii financiare Wedbush Securities, a explicat că scopul fuziunii este crearea unei noi modalități de a genera putere de calcul pentru AI la costuri mai reduse, în următorii doi-trei ani.

„Această fuziune are ca scop crearea unei noi căi de a genera putere de calcul pentru AI la costuri scăzute în următorii doi-trei ani, prin reunirea celei mai importante companii de internet și explorare spațială cu cei mai buni constructori de centre de date”, spune Dan Ives.

Fuziunea ridică și întrebarea dacă xAI avea nevoie de sprijinul financiar al SpaceX pentru a rămâne competitivă. Compania de inteligență artificială fondată de Musk concurează cu giganți tehnologici care investesc sume colosale în infrastructură, de la centre de date la cipuri specializate.

xAI, care a dezvoltat instrumentul Grok și controlează și rețeaua socială X, ar fi consumat aproximativ 13 miliarde de dolari anul trecut, fără a beneficia de o afacere tradițională, stabilă, care să genereze numerar, așa cum se întâmplă în cazul Meta, Amazon, Microsoft sau Google.

Investitorul Ross Gerber, cunoscut pentru participațiile sale în Tesla și SpaceX, consideră că integrarea cu SpaceX oferă xAI un acces mult mai bun la capital și investitori.

În opinia sa, Musk se confrunta deja cu limitări serioase de finanțare pentru xAI, iar competiția cu firme care investesc sute de miliarde de dolari în AI făcea necesară o soluție radicală.

„Musk rămâne deja fără capital pentru xAI, iar compania concurează cu firme care investesc sute de miliarde de dolari în AI. Dacă fuzionezi SpaceX și xAI, poți susține xAI, pentru că SpaceX este extrem de atractivă pentru mulți investitori”, explică Ross Gerber.

Din punct de vedere operațional, SpaceX este percepută ca o companie cu un model de afaceri relativ clar, în ciuda complexității tehnologice.

Aceasta obține venituri din lansări de rachete reutilizabile, misiuni de aprovizionare a Stației Spațiale Internaționale și din serviciul de internet prin satelit Starlink. Potrivit Reuters, compania ar fi realizat anul trecut un profit de aproximativ 8 miliarde de dolari, la venituri de 15–16 miliarde de dolari.

Adăugarea xAI schimbă însă această percepție, avertizează Michael Sobel, președinte și cofondator al Scenic Management, firmă care investește în participații secundare ale companiilor private.

Acesta consideră că integrarea unei companii cu un consum lunar semnificativ de numerar modifică peste noapte profilul financiar al SpaceX.

„Prin integrarea xAI, care are un consum lunar semnificativ de numerar, schimbi peste noapte profilul financiar al companiei. Pe piața secundară, ‘simplitatea’ este de obicei recompensată. Această fuziune îi obligă pe investitori să facă mult mai multe calcule privind modul în care consumul de numerar al xAI afectează evaluarea generală a SpaceX și calendarul IPO-ului”, spune Michael Sobel.

În plus, asupra noii entități planează și povara asociată cu platforma X, aflată frecvent sub atenția autorităților de reglementare și implicată în controverse politice.

Totuși, Sobel recunoaște că argumentul strategic este puternic pentru investitorii pe termen lung, întrucât fuziunea ar putea asigura cel mai avansat „creier” de AI pentru cel mai performant „corp” hardware existent, controlând întregul lanț, de la rampa de lansare până la rețeaua neuronală.

„Pentru mine, ca acționar Twitter, nu aș putea fi mai fericit. Practic credeam că mi-am pierdut banii, dar acum aceștia s-au transformat în acțiuni SpaceX. Este grozav pentru mine, dar dacă aș fi acționar SpaceX, aș fi furios”, adaugă și Ross Gerber.

Elon Musk deține aproximativ 44% din noua entitate extinsă SpaceX și circa 17% din Tesla, unde ocupă funcția de director executiv. Acest lucru a alimentat speculațiile privind o posibilă fuziune între SpaceX și Tesla.

Dan Ives apreciază că există o probabilitate tot mai mare ca Musk să urmărească crearea unui punct unic de investiție pentru întregul său ecosistem de afaceri, marele premiu fiind combinarea SpaceX și Tesla într-o companie de mai multe trilioane de dolari.

Ross Gerber consideră, la rândul său, că momentul ar fi favorabil, având în vedere că ambele companii sunt evaluate în prezent la aproximativ 1,25 trilioane de dolari fiecare.

În opinia sa, cunoscând stilul și ambițiile lui Musk, o astfel de mișcare este doar o chestiune de timp.