NATO intenționează să întărească flancul estic al Alianței printr-o amplă creștere a stocurilor de arme, muniții și sisteme de apărare moderne, într-un efort coordonat de a răspunde riscurilor de securitate din proximitatea granițelor sale estice. Strategia este gândită ca o măsură de descurajare în raport cu Federația Rusă și vine în contextul intensificării preocupărilor privind stabilitatea regională.

Potrivit informațiilor prezentate de un oficial de rang înalt al Alianței Nord-Atlantice, planul include dezvoltarea unei structuri defensive care să integreze pe scară largă tehnologii robotizate și automatizate. Detaliile au fost făcute publice în declarații preluate de Mediafax, care citează surse din cadrul conducerii militare NATO.

Generalul Thomas Lowin a explicat într-un interviu acordat ediției de duminică a publicației germane Welt că obiectivul principal al acestor măsuri este creșterea capacității de descurajare a NATO în fața unei eventuale amenințări venite din est. Abordarea urmărește să consolideze apărarea încă din fazele incipiente ale unui posibil conflict.

Planul face parte dintr-un concept de apărare pe mai multe niveluri, conceput pentru a încetini sau chiar a bloca un atac înainte ca acesta să se poată extinde. Agenția dpa notează că această strategie reflectă o schimbare de accent către reacții rapide și sisteme integrate de monitorizare și intervenție.

În cadrul acestui nou concept, NATO are în vedere crearea unei zone defensive speciale de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus, o regiune care ar urma să fie intens monitorizată și echipată cu tehnologii avansate. Această zonă este gândită ca un prim obstacol strategic în fața oricărui potențial adversar.

Structura defensivă va fi bazată pe sisteme de supraveghere performante și pe echipamente operate de la distanță sau cu funcții semiautomate. Ideea centrală este ca orice forță ostilă să fie nevoită să traverseze aceste dispozitive înainte de a putea avansa în profunzimea teritoriului aliat.

Thomas Lowin, adjunct al șefului de stat major pentru operațiuni în cadrul comandamentului terestru NATO de la Izmir, a detaliat că monitorizarea flancului estic va implica o combinație de capabilități tehnologice. Acestea vor acoperi spațiul terestru, aerian, cosmic și mediul digital, oferind o imagine operațională cât mai completă.

Integrarea acestor sisteme este menită să permită detectarea timpurie a oricărei mișcări suspecte și să ofere factorilor de decizie informații relevante într-un timp foarte scurt, pentru a putea fi adoptate măsuri adecvate de răspuns.

Rețeaua de supraveghere pe care NATO intenționează să o dezvolte va include atât echipamente fixe, cât și mobile, adaptate diferitelor tipuri de teren și scenarii operaționale. Printre acestea se numără radare, senzori acustici și optici, concepuți pentru a funcționa în mod complementar.

Datele obținute de aceste sisteme vor fi completate de informații furnizate de sateliți, drone și aeronave de recunoaștere, care vor asigura o acoperire extinsă și flexibilă. Scopul este crearea unui flux continuu de date, capabil să susțină deciziile militare în timp real.

Informațiile colectate vor fi transmise către statele membre NATO aproape instantaneu, consolidând capacitatea comună de reacție. Acest mecanism este esențial pentru coordonarea rapidă între aliați și pentru menținerea unui nivel ridicat de pregătire.

În apropierea frontierelor, Alianța urmărește să construiască ceea ce oficialii au descris drept o „zonă fierbinte”, destinată să oprească sau să întârzie un atac încă din faza inițială, a explicat generalul Thomas Lowin. În această zonă ar putea fi desfășurate drone înarmate, vehicule de luptă semi-autonome, sisteme robotice și mijloace automate de apărare aeriană.

Generalul a subliniat că, în pofida utilizării extinse a tehnologiilor automatizate, deciziile privind folosirea forței vor rămâne în responsabilitatea factorului uman, în conformitate cu regulile de angajament și standardele etice stabilite de NATO.