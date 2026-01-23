Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, urmează să aibă o întâlnire și cu omologul său din Groenlanda. Între timp, aceasta a anunțat că aliații NATO au convenit asupra menținerii unei „prezențe permanente” în regiunea arctică, inclusiv în zona Groenlandei, fără a oferi detalii suplimentare.

Potrivit unei surse familiarizate cu discuțiile purtate miercuri între Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, Statele Unite și Danemarca ar urma să renegocieze în mod specific acordul de apărare din 1951 privind Groenlanda. O astfel de revizuire ar putea permite Washingtonului să își extindă prezența militară pe teritoriul aflat sub suveranitatea daneză, inclusiv prin dezvoltarea unor capacități suplimentare de apărare antirachetă.

În acest context, președintele Finlandei a solicitat ca un proiect de acord să fie elaborat până în vara acestui an, cu ocazia summitului NATO programat la Ankara.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a subliniat necesitatea unei cooperări mai strânse între cele șapte țări arctice membre NATO – cinci state nordice, Canada și Statele Unite. El a menționat că, ideal, un pachet de securitate ar putea fi pregătit până la summitul NATO de la Ankara, similar celui prezentat anterior la Haga privind contribuția de 5%.

Stubb a precizat că deciziile privind Danemarca și Groenlanda rămân suverane, însă accentul principal este pe consolidarea securității arctice, mai degrabă decât pe aspecte de suveranitate. În acest context, el a subliniat importanța unei prezențe americane puternice în regiune, apreciind că preocupările SUA privind securitatea Arcticii sunt justificate.