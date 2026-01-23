NATO își consolidează prezența în Arctica: SUA și Danemarca ar putea renegocia acordul de apărare pentru Groenlanda
Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, urmează să aibă o întâlnire și cu omologul său din Groenlanda. Între timp, aceasta a anunțat că aliații NATO au convenit asupra menținerii unei „prezențe permanente” în regiunea arctică, inclusiv în zona Groenlandei, fără a oferi detalii suplimentare.
Potrivit unei surse familiarizate cu discuțiile purtate miercuri între Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, Statele Unite și Danemarca ar urma să renegocieze în mod specific acordul de apărare din 1951 privind Groenlanda. O astfel de revizuire ar putea permite Washingtonului să își extindă prezența militară pe teritoriul aflat sub suveranitatea daneză, inclusiv prin dezvoltarea unor capacități suplimentare de apărare antirachetă.
În acest context, președintele Finlandei a solicitat ca un proiect de acord să fie elaborat până în vara acestui an, cu ocazia summitului NATO programat la Ankara.
Președintele Finlandei: NATO ar putea intensifica cooperarea în Arctica cu sprijinul SUA și al țărilor nordice
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a subliniat necesitatea unei cooperări mai strânse între cele șapte țări arctice membre NATO – cinci state nordice, Canada și Statele Unite. El a menționat că, ideal, un pachet de securitate ar putea fi pregătit până la summitul NATO de la Ankara, similar celui prezentat anterior la Haga privind contribuția de 5%.
Stubb a precizat că deciziile privind Danemarca și Groenlanda rămân suverane, însă accentul principal este pe consolidarea securității arctice, mai degrabă decât pe aspecte de suveranitate. În acest context, el a subliniat importanța unei prezențe americane puternice în regiune, apreciind că preocupările SUA privind securitatea Arcticii sunt justificate.
„Ceea ce aș dori să văd este o cooperare mai strânsă cu ceea ce eu numesc A7, adică cele șapte țări arctice din NATO. Aceasta ar include cinci țări nordice plus Canada și Statele Unite, care sunt aliați apropiați. Într-o lume ideală am avea ceva gata până la summitul NATO de la Ankara și, practic, am propune un pachet care nu este diferit de pachetul care a fost prezentat la Haga privind 5%. Danemarca decide pentru Danemarca, Groenlanda decide pentru Groenlanda. Și pentru mine, aceasta a fost de la început o problemă de securitate, nu o problemă de suveranitate. Și de aceea încercăm să creăm o rampă de acces prin care să putem consolida securitatea arctică cu o prezență americană puternică, deoarece îngrijorările lor cu privire la securitatea arctică, cred, sunt corecte”, a declarat Alexander Stubb, președintele Finlandei.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.