Zona euro continuă să înregistreze o expansiune modestă a activității economice în sectorul privat, potrivit celor mai recente date publicate la începutul anului. Indicatorul Purchasing Managers (PMI), calculat de S&P Global, s-a menținut în ianuarie la 51,5 puncte, ușor sub estimările analiștilor, dar peste pragul de 50 de puncte care delimitează creșterea de contracție. Acest nivel confirmă faptul că economia zonei euro se află încă într-o fază de expansiune, chiar dacă ritmul rămâne moderat.

PMI este unul dintre cei mai urmăriți indicatori de către piețe și decidenți, deoarece reflectă rapid tendințele și posibilele puncte de cotitură ale economiei. Menținerea sa peste pragul critic indică o direcție pozitivă, însă diferența față de estimări sugerează o anumită fragilitate a redresării.

Datele preliminare publicate de S&P Global și Hamburg Commercial Bank (HCOB) conturează imaginea unei economii care avansează cu pași mici. Redresarea nu este uniformă și rămâne vulnerabilă la șocuri interne și externe, mai ales în contextul incertitudinilor geopolitice și comerciale.

„Redresarea încă arată destul de firavă”, a apreciat Cyrus de la Rubia, economist şef al HCOB.

Evoluția sectorială scoate la iveală diferențe importante în interiorul economiei zonei euro. Activitatea din sectorul serviciilor a înregistrat o încetinire în ianuarie, indicele PMI coborând la 51,9 puncte, cel mai scăzut nivel din ultimele patru luni. Comparativ cu decembrie, când indicatorul se situa la 52,4 puncte, scăderea este semnificativă și contrazice așteptările analiștilor, care mizau pe un nivel mai ridicat.

În paralel, sectorul industrial continuă să se confrunte cu dificultăți. Indicatorul PMI aferent industriei s-a menținut ușor sub pragul de 50 de puncte pentru a treia lună consecutiv, semnalând o contracție persistentă a activității manufacturiere. Această evoluție arată că relansarea industriei întârzie, în ciuda unor semne de stabilizare.

Diferențele dintre servicii și industrie sugerează o redresare inegală, în care anumite ramuri economice reușesc să se adapteze mai rapid, în timp ce altele rămân sub presiune. Acest context complică evaluarea perspectivei generale pentru zona euro în următoarele trimestre.

Totuși, dincolo de nivelul activității, atenția analiștilor se concentrează tot mai mult asupra evoluției prețurilor, în special în sectorul serviciilor, unde presiunile inflaționiste par să se intensifice din nou.

Reaccelerarea inflației în sectorul serviciilor este considerată principalul motiv de îngrijorare pentru zona euro la începutul acestui an. Datele preliminare publicate de Eurostat arată că rata anuală a inflației a scăzut în decembrie la 2%, de la 2,1% în luna precedentă, un nivel în linie cu estimările analiștilor consultați de Reuters. Specialiștii anticipează că această tendință de temperare ar putea continua în 2026.

Cu toate acestea, evoluțiile din sectorul serviciilor ridică semne de întrebare pentru politica monetară. Creșterea prețurilor de vânzare în acest sector a atins cel mai ridicat nivel din aprilie 2024, un semnal atent monitorizat de Banca Centrală Europeană.

„Inflaţia în sectorul serviciilor, pe care BCE o urmăreşte cu atenţie, a crescut semnificativ în cazul preţurilor de vânzare, care au ajuns la cel mai ridicat nivel din aprilie 2024. Pentru BCE, aceste date sunt orice, dar nu liniştitoare”, a avertizat Cyrus de la Rubia.

În acest context, oficialii BCE consideră justificată menținerea unei abordări prudente privind dobânzile. Instituția estimează o rată a inflației de 1,9% în 2026 și de 1,8% în 2027, proiecții care stau la baza strategiilor sale pe termen mediu.

Optimismul privind evoluția zonei euro în acest an a atins cel mai ridicat nivel din ultimele 20 de luni, susținut de îmbunătățirea încrederii în industrie și servicii. Totuși, diferențele dintre economiile statelor membre rămân evidente.

În Germania, cea mai mare economie a zonei euro, datele PMI indică un început de an mai solid. Indicatorul a urcat în ianuarie la 52,5 puncte, cel mai ridicat nivel din ultimele trei luni, depășind atât valoarea din decembrie, cât și așteptările pieței.

„Datele arată per ansamblu un început de an bun. Producţia industrială şi noile comenzi au revenit pe creştere, în timp ce sectorul serviciilor se redresează”, a declarat Cyrus de la Rubia.

Situația este diferită în Franța, unde economia se confruntă cu dificultăți persistente. Indicatorul PMI a scăzut în ianuarie la 48,6 puncte, sub pragul de creștere și sub previziunile analiștilor, semnalând o contracție a activității.

Exportatorii francezi sunt afectați de contextul extern tensionat, inclusiv de amenințările legate de noi taxe vamale impuse de Statele Unite.

„Ameninţarea cu noi taxe vamale din partea SUA, inclusiv de 200% asupra şampaniei franţuzeşti, arată cât de fragil rămâne mediul extern”, a apreciat Jonas Feldhusen, economist la HCOB.

Astfel de semnale sporesc incertitudinea pentru companiile orientate spre export, deja afectate de aprecierea euro și de intensificarea concurenței din China, factori care continuă să influențeze perspectivele economice ale zonei euro.