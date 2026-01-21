Pe parcursul lunii ianuarie, cele două monede — euro și leva — au circulat în paralel pentru a evita blocajele și confuzia în sistemul comercial și bancar. Această perioadă s-a încheiat, iar din 1 februarie leva nu mai poate fi folosită în plăți de zi cu zi. Euro devine singura monedă oficială în magazine, instituții, transport public și servicii financiare.

Adoptarea euro marchează sfârșitul istoriei recente a levei și intrarea Bulgariei în nucleul economic al Uniunii Europene. Țara devine astfel al 21-lea stat membru al zonei euro, după ani de pregătiri tehnice, legislative și financiare validate de Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană în 2025.

Procesul nu este doar simbolic: Bulgaria a avut în ultimii ani moneda ancorată de euro, ceea ce a făcut tranziția mai predictibilă și fără fluctuații majore.

Conversia s-a realizat la un curs fix de 1 euro = 1,95583 leva, identic cu raportul folosit în trecut la trecerea de la marca germană la euro. Pentru cetățeni și turiști, adoptarea euro simplifică plățile, elimină comisioanele de schimb valutar și permite compararea mai facilă a prețurilor în alte state europene.

Dispar, de asemenea, neplăcerile reclamate de ani buni în stațiunile turistice, unde casele de schimb practică uneori comisioane ridicate.

Până la 31 ianuarie, populația a mai putut plăti cu leva, dar de la 1 februarie, aceasta nu mai are statut de monedă legală. Bancnotele și monedele rămase pot fi schimbate gratuit la ghișeele Bundesbank până la 2 martie, în limita a 2.000 de leva pe zi de persoană, la cursul oficial.

După această dată, schimbul va continua, dar doar în Bulgaria. Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu amâne conversia pentru a evita deplasări inutile sau timpi de așteptare mari în lunile următoare.

Intrarea Bulgariei ridică numărul statelor din zona euro la 21. Moneda unică este folosită și în microstate precum Andorra, Monaco, San Marino și Vatican, în baza unor acorduri speciale, iar în Balcani, Muntenegru și Kosovo folosesc euro unilateral, fără acord formal cu Uniunea Europeană.

Ultima țară care adoptase euro înaintea Bulgariei a fost Croația, în 2023, iar kuna croată mai poate fi schimbată astăzi doar la banca centrală din Zagreb.

Perspectivele extinderii rămân însă incerte: România vorbește despre adoptarea euro abia după 2029, Polonia, Cehia și Ungaria au amânat pe termen nedefinit, iar Danemarca și Suedia au respins moneda europeană prin referendum.