Rumen Radev va demisiona din funcția de președinte al Bulgariei ca să poată candida la următoarele alegeri parlamentare. El intenționează să conducă un partid care să facă parte din viitorul guvern. Radev a anunțat că își va depune demisia în fața Curții Constituționale.

Luna trecută, Radev afirmase că va prezenta o inițiativă politică când nimeni nu se va aștepta. În discursul său, el a spus că își va depune demisia și că vicepreședintele Iliana Yotova va fi un șef de stat demn. Radev a menționat că țara se află într-o bătălie importantă pentru viitorul său și că este pregătit să o câștige. Totodată, el a dat asigurări că acesta va fi ultimul său discurs ca președinte.

El a explicat că, pe durata mandatului său, a acționat mereu în interesul oamenilor și va continua să facă asta. El a criticat guvernul actual, spunând că cei aflați la putere au înșelat încrederea cetățenilor, au subminat instituțiile și nu au apărat interesele naționale. Radev a susținut că dacă guvernul ar fi respectat Constituția și ar fi luptat împotriva corupției și aroganței, formarea partidului său nu ar fi fost necesară.

„Îmi voi depune demisia din funcția de președinte al Republicii Bulgaria. Sunt încrezător că vicepreședintele Iliana Yotova va fi un șef de stat demn. Ne confruntăm cu o bătălie decisivă pentru viitorul țării noastre. Suntem pregătiți, putem și vom reuși.

De-a lungul mandatului meu, am acționat ghidat de interesele poporului și voi continua să fac acest lucru. Cei aflați la putere trebuie să reflecteze asupra motivelor pentru care au înșelat încrederea cetățenilor și au subminat instituțiile. Dacă guvernul ar fi apărat interesele naționale, ar fi respectat Constituția și separarea puterilor în stat și ar fi respins corupția și aroganța, problema formării partidului meu nu s-ar fi pus”, a adăugat Radev.

Când președintele Bulgariei demisionează, există reguli clare în Constituție pentru a-l înlocui și pentru a organiza alegeri noi. Demisia se depune la Curtea Constituțională, care decide când încetează oficial mandatul președintelui. Până la decizia Curții, președintele sau vicepreședintele își continuă activitatea.

După ce demisia este acceptată, vicepreședintele Iliana Yotova preia funcția de președinte până la sfârșitul mandatului. Aceasta este regula generală în cazul unei demisii.

Dacă și vicepreședintele nu poate prelua funcția, președintele Parlamentului, în acest caz Raya Nazaryan, devine președinte interimar. El rămâne în această poziție până la organizarea de alegeri pentru președinte și vicepreședinte, conform regulilor din Codul Electoral.

În această perioadă, țara funcționează normal, iar președintele interimar are toate atribuțiile președintelui, inclusiv numirea guvernelor interimare și stabilirea datei alegerilor. Acest sistem asigură că nu există vid de putere, fiind clar cine preia conducerea pas cu pas: mai întâi vicepreședintele, iar dacă e nevoie, președintele Parlamentului.

Guvernul Jelyazkov a demisionat pe 11 decembrie 2025, după proteste mari împotriva corupției și a bugetului controversat pentru 2026.

Radev a discutat rapid cu partidele parlamentare și a dat primul mandat partidului GERB-SDF, al doilea partidului PP-DB și al treilea APS, dar niciunul nu a reușit să formeze guvernul. Astfel, Bulgaria se pregătește acum pentru a opta rundă de alegeri parlamentare anticipate, care cel mai probabil vor avea loc primăvara aceasta.