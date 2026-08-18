Ce se schimbă în celebrele cereale colorate preferate de români. Producătorul a făcut anunțul

WK Kellogg, compania care produce branduri precum Froot Loops și Apple Jacks, a anunțat că va grăbi procesul de eliminare a tuturor coloranților artificiali din portofoliul său de cereale. Termenul pentru finalizarea schimbării a fost devansat pentru sfârșitul anului 2026, cu un an mai devreme decât calendarul stabilit inițial.

Producția cerealelor cu noile rețete va începe în cursul acestui an. Produsele reformulate sunt programate să ajungă la distribuitori înainte de sfârșitul lui 2026, potrivit informațiilor citate de Financial Food.

Coloranții artificiali utilizați în produse precum Froot Loops și Apple Jacks vor fi înlocuiți cu variante obținute din surse naturale. Printre ingredientele care pot fi folosite pentru obținerea culorilor se numără sucurile de fructe și legume, precum și alte ingrediente de origine vegetală.

Schimbarea va acoperi întregul portofoliu de cereale al companiei, iar reformularea urmărește înlocuirea coloranților artificiali fără modificarea caracteristicilor cunoscute ale produselor. WK Kellogg susține că noile formule vor permite păstrarea atât a aromei, cât și a culorilor cu care consumatorii sunt obișnuiți, potrivit celor relatate de financialfood.

Pentru sortimentele cu o paletă cromatică mai bogată, compania spune că a urmărit menținerea nuanțelor asociate produselor sale. Gama include roșu, portocaliu, galben, verde, violet și albastru, iar pentru fiecare dintre aceste culori au fost căutate alternative naturale.

„Din ce în ce mai mulți consumatori caută alimente preparate cu ingrediente simple și ușor de recunoscut, iar noi suntem mândri să îndeplinim aceste așteptări chiar mai devreme decât era prevăzut”, a declarat Doug VanDeVelde, director de creștere al WK Kellogg Co.

Pentru realizarea reformulării la scară largă, WK Kellogg a făcut o investiție semnificativă în unitățile sale de producție. Fabricile au fost adaptate pentru utilizarea coloranților naturali, cu obiectivul de a păstra standardele de calitate și caracteristicile de gust ale cerealelor.

Compania precizează că a derulat și teste cu consumatorii pentru a verifica dacă noile formule păstrează elementele pe care aceștia le asociază produselor. Potrivit lui VanDeVelde, testele au contribuit la identificarea unor soluții naturale pentru fiecare dintre nuanțele folosite în cereale.

Schimbarea face parte dintr-o strategie mai amplă de simplificare a compoziției produselor. Compania leagă această direcție și de lansarea recentă a ghidului nutrițional SPOONS, inclus în ambalaj, precum și de obiectivul declarat de a facilita o alimentație mai simplă.

Reformularea nu se limitează la coloranții artificiali. WK Kellogg intenționează să elimine și BHT, un conservant prezent în prezent pe o mică parte dintre ambalajele de cereale ale companiei.

Potrivit companiei, și eliminarea BHT va fi realizată înainte de termenul stabilit inițial. Astfel, schimbarea se va extinde la întregul portofoliu de ambalaje, în paralel cu procesul de reformulare a cerealelor.

Pregătirile pentru această tranziție au început deja. Produsele destinate școlilor au fost reformulate pentru eliminarea coloranților artificiali, iar din luna ianuarie a acestui an, WK Kellogg nu a mai lansat produse noi care să conțină astfel de coloranți.

„Suntem foarte încântați că echipa noastră a atins această etapă importantă cu un an înainte de programul inițial”, a declarat Jean-Baptiste Santoul, directorul operațional al WK Kellogg Co.

Compania a programat începerea producției cerealelor reformulate pentru acest an, urmând ca noile produse să fie distribuite înainte de finalul lui 2026. Procesul presupune utilizarea unor ingrediente naturale pentru obținerea culorilor, inclusiv surse provenite din fructe, legume și alte plante.

În același timp, investițiile realizate în unitățile de producție sunt destinate susținerii schimbării rețetelor și menținerii caracteristicilor produselor existente. Testele realizate înaintea introducerii noilor formule au vizat inclusiv aspectul și gustul cerealelor.

Reformularea produselor și eliminarea BHT-ului se înscriu în direcția anunțată de WK Kellogg privind simplificarea compoziției alimentelor și a ambalajelor sale, cu implementarea schimbărilor la nivelul întregului portofoliu până la sfârșitul anului 2026.