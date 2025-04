Robert F. Kennedy Jr va anunța interzicerea anumitor coloranți alimentari în SUA

Robert F. Kennedy Jr vrea să facă publică decizia privind eliminarea treptată a coloranţilor sintetici derivaţi din petrol, descrisă de Departamentul american pentru Sănătate şi Servicii Umane (HHS) drept un „pas major înainte în eforturile administraţiei de a face America sănătoasă din nou”, potrivit unei declaraţii făcute luni.

Deși nu au fost comunicate date precise privind implementarea schimbărilor, Departamentul american pentru Sănătate şi Servicii Umane (HHS) a precizat că Kennedy va oferi mai multe informații în cadrul unei conferințe de presă programate pentru marți.

În timpul campaniei electorale desfășurate alături de Donald Trump, Kennedy s-a angajat anul trecut să abordeze problema coloranților alimentari artificiali, precum și a alimentelor ultraprocesate în general, odată cu preluarea conducerii celei mai importante agenții de sănătate publică din Statele Unite.

Această inițiativă urmează deciziei Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA) de la începutul acestui an, care a interzis utilizarea colorantului Red Dye 3 în produsele alimentare și farmaceutice începând cu 2027, invocând dovezi din studii pe animale ce sugerează o posibilă legătură cu apariția cancerului. Statul California luase deja o măsură similară în 2023, interzicând respectivul aditiv.

Potrivit organizației non-profit Center for Science in the Public Interest (CSPI), cele mai multe produse alimentare care conțin coloranți artificiali sunt realizate folosind compuși chimici sintetici derivați din petrol.

Coloranții care urmează să fie interziși

Coloranţii alimentari sintetici pe bază de petrol includ substanţe precum Albastru 1, prezent în bomboane şi produse de patiserie; Roşu 40, care se regăseşte în sucuri, dulciuri, produse de patiserie şi chiar în hrana pentru animale; şi Galben 6, utilizat frecvent în băuturi şi produse de patiserie. Acești aditivi artificiali se regăsesc într-o gamă largă de produse alimentare populare, precum M&M’s, Gatorade, Kool-Aid şi Skittles.

Dr. Peter Lurie, fost oficial al FDA şi actual preşedinte al Center for Science in the Public Interest (CSPI), a afirmat că singurul scop al coloranților alimentari artificiali este de „a face bani companiilor alimentare”.

„Coloranţii alimentari contribuie la creşterea atractivităţii alimentelor ultraprocesate, în special pentru copii, adesea prin mascarea absenţei unui ingredient colorat, cum ar fi fructele”, a declarat acesta. „Nu avem nevoie de coloranţi sintetici în aprovizionarea cu alimente şi nimeni nu va fi afectat de absenţa lor”, a adăugat Lurie.

Companiile au reușit să elimine o parte considerabilă din coloranții artificiali în mai multe țări, printre care se numără Marea Britanie și Noua Zeelandă, potrivit declarațiilor făcute de Marion Nestle, fost profesor de nutriție la Universitatea din New York, notează BBC.

Un exemplu în acest sens este Canada, unde compania Kellogg utilizează coloranți naturali, precum sucul de morcov și de pepene verde, pentru a colora cerealele Froot Loops. În contrast, pe piața americană, aceeași marcă recurge la coloranți artificiali pentru același produs.

Riscurile asociate coloranților sintetici

În ceea ce privește riscurile asociate coloranților sintetici, acestea rămân un subiect de dezbatere, a precizat Nestle.

„Aceştia cauzează în mod clar probleme comportamentale pentru unii copii – dar în niciun caz pentru toţi – şi sunt asociaţi cu cancerul şi alte boli în studiile pe animale”, a spus ea. „Au fost ridicate suficiente întrebări cu privire la siguranţa lor pentru a justifica eliminarea lor, în special pentru că nu este mare lucru să faci acest lucru”, a adăugat fostul profesor de nutriție. „O mulţime de coloranţi alternativi fără petrol există şi sunt utilizaţi”, a mai spus Marion Nestle.

În anul 2008, autoritățile din domeniul sănătății din Regatul Unit au ajuns la un acord pentru eliminarea treptată a șase coloranți alimentari artificiali până în 2009. La nivel european, Uniunea Europeană a adoptat măsuri mai stricte, interzicând anumiți coloranți și solicitând includerea unor etichete de avertizare pe produsele care conțin alții.

În ultimele luni, inițiativa lui Kennedy de a interzice coloranții alimentari a câștigat sprijin în mai multe legislative de stat. Luna trecută, statul Virginia de Vest a adoptat o interdicție privind utilizarea coloranților sintetici și a conservanților în produsele alimentare, iar propuneri legislative similare au fost introduse și în alte state americane.