China a deschis primul parc de distracții cu sute de roboți umanoizi! Ce fac aceștia cu vizitatorii?

Un parc de distracții din China schimbă ideea clasică de divertisment: în locul personajelor obișnuite, vizitatorii întâlnesc sute de roboți umanoizi. Aceștia îi întâmpină, îi ghidează, dansează și chiar intră în competiție cu oamenii. Compania care îi produce pregătește o extindere spectaculoasă a flotei până la sfârșitul anului.

Peste 300 de roboți umanoizi funcționează într-un parc de distracții deschis în China, în complexul turistic Hengqin Chimelong, potrivit postului de televiziune China Global Television Network (CGTN). Roboții se ocupă de înregistrarea și ghidarea vizitatorilor, susțin spectacole, joacă diverse jocuri, inclusiv ping-pong, și participă la momente de dans.

Parcul oferă peste 100 de experiențe interactive cu roboți, care le permit vizitatorilor să îi urmărească în diferite activități, să îi controleze direct sau chiar să concureze împotriva lor.

Vicepreședintele Chimelong Group, Jiang Minling, a declarat că principalele categorii de vizitatori pe care complexul își propune să le atragă sunt persoanele pasionate de tehnologie, adolescenții și părinții, precizând că acest tip de experiență poate stârni curiozitatea publicului.

„Vizitatorii pe care ne dorim cel mai mult să-i atragem sunt persoanele pasionate de tehnologie, adolescenţii şi părinţii. Aici, curiozitatea lor poate fi stârnită”, a declarat Minling.

Majoritatea roboților utilizați în parc sunt fabricați de compania chineză AgiBot.

Potrivit datelor publicate de Omdia, grup global de cercetare și consultanță în domeniul tehnologiei, compania chineză AgiBot a livrat anul trecut peste 5.000 de roboți umanoizi, reprezentând aproape 40% din totalul livrărilor la nivel mondial.

Pentru AgiBot, parcul tematic reprezintă și o sursă importantă de date. Un spațiu deschis și aglomerat le permite roboților să interacționeze spontan cu vizitatorii și să genereze date din situații reale, de care industria are nevoie pentru dezvoltarea tehnologiei. În prezent, este necesar câte un operator pentru fiecare trei roboți, însă obiectivul companiei este să ajungă la un operator pentru fiecare zece roboți.

AgiBot a anunțat că intenționează să extindă flota din parc la peste 1.000 de roboți până la sfârșitul anului.