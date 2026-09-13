Robotul umanoid Iron promite să ne scape de treburile casei. Ce urmează în 2027

Compania chineză Xpeng a pus în funcțiune liniile de fabricație pentru robotul umanoid Iron, care a părăsit autonom instalația de producție. La târgul IFA 2026, desfășurat la Berlin între 4 și 8 septembrie, reprezentanții companiei au prezentat pentru Live Science funcțiile și utilizările planificate. Primele exemplare vor fi instalate în showroomurile și campusurile tehnologice Xpeng. Livrările către clienți comerciali sunt programate pentru 2027.

Robotul umanoid Iron a atras atenția în 2025 prin mișcările sale apropiate de cele umane, care au provocat suspiciuni că în interior s-ar afla o persoană. În timpul unei prezentări, învelișul robotului a fost tăiat pentru a demonstra că acesta ascunde componente mecanice.

Mașina are un înveliș din material textil și poate fi realizată cu forme corporale și înfățișări masculine sau feminine diferite. Potrivit publicației, are aproximativ 1,73 metri înălțime și cântărește 65 de kilograme.

Viteza de deplasare poate ajunge la aproximativ 2 metri pe secundă, echivalentul unui mers uman alert. Versiunea destinată producției are 76 de grade de libertate la nivelul corpului și câte 21 pentru fiecare mână. Prototipul avea 82, respectiv 22. Aceste valori descriu posibilitățile de mișcare ale articulațiilor.

Compania va introduce inițial roboții în propriile showroomuri și campusuri tehnologice, unde va continua testarea și validarea utilizărilor. Ulterior, livrările vor viza clienți comerciali, pentru activități precum asistența oferită vizitatorilor și tururile ghidate.

Pentru 2027, Xpeng anunță lansarea comercială și livrări în China și pe piețe externe. Producătorul nu a comunicat în anunțul din septembrie un volum-țintă al unităților fabricate.

Deși publicația descrie etapa drept intrare în producția de masă, comunicatul oficial Xpeng din 8 septembrie distinge între inaugurarea liniilor de fabricație și producția de masă, programată până la sfârșitul anului 2026.

Reprezentanții companiei au declarat pentru sursa citată, la IFA 2026, că Iron ar putea ajunge în locuințe pentru a ajuta la activități precum curățenia și împăturirea rufelor. Aceste sarcini fac parte din utilizările viitoare prezentate de producător, în timp ce primele livrări sunt orientate către sectorul comercial.

Xpeng compară dezvoltarea roboților umanoizi cu extinderea telefoanelor inteligente începând de la mijlocul anilor 2000. Compania anticipează o răspândire amplă a acestor dispozitive în următorii ani, fără să prezinte în materialul citat un calendar al vânzărilor către gospodării.

Producătorul susține că Iron poate primi instrucțiuni, poate planifica modul de executare a unei sarcini și se poate deplasa evitând obstacolele. Robotul ar putea realiza aceste operațiuni fără încercări repetate pentru identificarea unei soluții.

Este prevăzută și o funcție de încărcare autonomă. Când nivelul bateriei scade, robotul caută o stație dedicată și se conectează pentru alimentare.

Xpeng folosește pentru Iron tehnologii dezvoltate și pentru automobilele sale electrice cu funcții de inteligență artificială și pentru prototipurile de vehicule zburătoare. Compania afirmă că acestea au la bază același „model al lumii”, conceput pentru interpretarea mediului și planificarea acțiunilor.

Reprezentanții producătorului nu au oferit Live Science detalii complete despre sistemul proprietar, dar au descris trei componente care funcționează împreună.

Sistemul VLA combină informația vizuală, limbajul și controlul mișcărilor. Modelul VLM procesează imagini și text, iar componenta VLT îi oferă robotului, potrivit companiei, capacitatea de a analiza sarcinile primite și de a stabili acțiunile necesare.

Această arhitectură urmărește una dintre dificultățile roboților umanoizi: executarea unor operațiuni în spații unde poziția obiectelor și condițiile de lucru se schimbă. Planificarea mai multor pași în avans este una dintre direcțiile de dezvoltare descrise de publicație.

Robotul este echipat cu trei cipuri Turing, care asigură împreună o capacitate de procesare de 2.250 TOPS, respectiv 2.250 de mii de miliarde de operații pe secundă.

Această configurație permite rularea locală a unui model comparabil cu Llama 3.2, lansat de Meta în 2024, fără acces la internet pentru respectiva procesare. Publicația compară capacitatea robotului cu aproximativ 50 TOPS disponibili pe multe laptopuri noi pentru anumite sarcini locale de inteligență artificială.

Procesarea pe dispozitiv este prezentată de Xpeng ca o modalitate de reducere a timpului de răspuns și de îmbunătățire a securității datelor. Comunicatul din septembrie nu detaliază însă toate condițiile de utilizare și administrare a datelor pentru viitorii clienți.

Xpeng intră într-un sector în care alți producători au început deja să extindă fabricația. Figure AI a prezentat în mai o demonstrație transmisă în direct a liniei pentru Figure 03, iar compania chineză AGIBOT a ajuns în iunie la 15.000 de unități produse.

În cazul Tesla, publicația arată că Optimus nu intrase încă în producția de masă și că proiectul înregistrase mai multe amânări ale calendarului de lansare. Xpeng a evidențiat situația concurentului în materialele oferite jurnaliștilor.

Compania chineză nu a anunțat încă în documentele citate un preț de vânzare pentru Iron, un abonament pentru utilizatori sau o dată de lansare în România.