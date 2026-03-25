Producătorul auto Volkswagen a anunțat rechemarea a aproape 100.000 de vehicule electrice din cauza unor posibile probleme legate de modulele bateriilor.

Potrivit Autorității Federale pentru Transport Auto din Germania (KBA), notificările de rechemare vizează aproximativ 75.000 de vehicule din seria electrică ID. a Volkswagen, precum și circa 20.000 de modele Cupra Born fabricate între februarie 2022 și august 2024.

Aproximativ 28.000 dintre aceste vehicule se află pe piața germană, notează agenția Reuters.

Documentele emise la începutul lunii arată că unele module ale bateriei de înaltă tensiune nu respectă specificațiile tehnice stabilite, ceea ce poate conduce la reducerea autonomiei vehiculelor și, în anumite situații, la apariția unui risc de incendiu.

Constructorul auto a precizat că mașinile afectate vor fi aduse în service pentru o actualizare software, iar bateriile vor fi inspectate amănunțit.

Dacă se va constata necesitatea, modulele individuale defecte vor fi înlocuite pentru a elimina riscurile și a restabili performanțele promise.

În același timp, Volkswagen poartă negocieri cu compania israeliană de stat Rafael Advanced Defence Systems privind conversia uzinei auto din Osnabrück într-o fabrică destinată producției de componente pentru sistemul de apărare antirachetă Iron Dome.

Surse apropiate discuțiilor au indicat că unitatea, situată în landul Saxonia Inferioară, se află foarte aproape de închidere, însă parteneriatul ar putea salva toate cele aproximativ 2.300 de locuri de muncă existente.

Planurile prevăd ca uzina să producă elemente esențiale ale sistemului, precum camioane grele pentru transportul rachetelor, lansatoare și generatoare de energie. Rachetele propriu-zise ar urma să fie fabricate într-o altă facilitate specializată pe care Rafael intenționează să o construiască tot în Germania.

Demararea noii operațiuni este estimată într-un interval de un an până la un an și jumătate, iar investițiile necesare pentru adaptarea uzinei ar fi relativ reduse.

Potrivit unor persoane familiarizate cu negocierile, obiectivul principal este menținerea tuturor angajaților și chiar extinderea producției pe termen mediu. Companiile implicate ar miza pe cererea tot mai mare de sisteme de apărare aeriană în Europa, pe fondul reînarmării accelerate determinate de contextul geopolitic tensionat.

Guvernul german ar sprijini activ o eventuală înțelegere între Volkswagen și Rafael, considerând-o o soluție pentru protejarea locurilor de muncă și pentru consolidarea capacităților industriale în domeniul apărării. Alegerea Germaniei pentru amplasarea facilităților europene ale companiei israeliene ar fi legată și de poziția fermă de susținere a Israelului exprimată de autoritățile de la Berlin.

Sectorul auto german traversează o perioadă extrem de dificilă, pierzând teren în fața producătorilor din China atât pe piața internă, cât și în segmentul vehiculelor electrice. În plus, creșterea costurilor energetice după izbucnirea războiului din Ucraina și întreruperea relațiilor energetice cu Rusia au afectat puternic competitivitatea industriei.

În acest context, Volkswagen a anunțat în 2024 intenția de a închide pentru prima dată uzine din Germania în cei 87 de ani de existență. Tot atunci, compania a început să analizeze posibilitatea convertirii unor facilități către producția militară. Există deja un precedent: parteneriatul dintre MAN, filială a grupului, și concernul de apărare Rheinmetall, care produce camioane militare.

Totuși, producția de armament ar marca o schimbare simbolică majoră pentru Volkswagen, care nu a mai fabricat astfel de echipamente din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, când producea bombe și vehicule militare.

Rafael și Volkswagen estimează că sistemele Iron Dome produse în Europa ar putea fi vândute mai multor state, inclusiv Germaniei, pe fondul consolidării sistemelor de apărare aeriană. Serviciile de informații occidentale apreciază că Rusia ar putea fi pregătită pentru un conflict militar cu statele NATO în jurul anului 2029, ceea ce determină accelerarea investițiilor în securitate.