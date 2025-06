UPDATE2

Ministrul Apărării din Israel, Israel Katz, amenință că locuitorii Teheranului vor suferi din cauza atacurilor cu rachete lansate de Iran, care au provocat pagube extinse zonelor rezidențiale din Țara Sfântă, ucigând cel puțin 21 de persoane și rănind câteva sute de oameni.

Barajele de rachete iraniene au vizat în mod repetat zona metropolitană dens populată Tel Aviv și orașele înconjurătoare, precum și orașul port Haifa.

UPDATE1

Iranul le-a transmis mediatorilor din Qatar și Oman că nu va negocia un armistițiu de pace cât timp este atacat de Israel. Iranul a promis că va „deschide porţile iadului” ca represalii în această cea mai mare confruntare de până acum dintre Teheran și Ierusalim.

Informaţiile din presă potrivit cărora Iranul a apelat la Oman şi Qatar pentru a angaja SUA în negocierea unui armistiţiu de pace şi a reluării negocierilor nucleare sunt inexacte, a precizat oficialul iranian.

Ministerul de Externe al Iranului nu a răspuns la solicitarea agenției de presă „Reuters” de a comenta, la fel şi ministerul de Externe al Qatarului şi ministerul Informaţiilor din Oman.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Iranul lovit, luni, Tel Aviv şi oraşul port Haifa, distrugând locuințe cu rachetele sale şi alimentând îngrijorările liderilor mondiali, reuniţi în această săptămână la Summitul G7, legate de faptul că lupta dintre Iran și Israel ar putea duce la un conflict regional mai amplu.

Trei oameni au murit în urma atacului, iar alte zeci de persoane au fost rănite. Operaţiunile de căutare a victimelor sunt în curs de desfăşurare în Haifa, acolo unde aproximativ 30 de persoane au fost rănite. Ar avea loc incendii la o centrală electrică din apropierea portului.

Filmări în direct au surprins rachete deasupra Tel Avivului, iar explozii au putut fi auzite și deasupra Ierusalimului.

WATCH. What’s happening now is insane. The iron dome is failing and Israeli cities are being pounded with devastating missiles. Tel Aviv, Haifa, Bnei Brak … all hit including Haifa’s oil refinery. Buildings in Herzliya and Petah Tikva destroyed and northern military bases hit pic.twitter.com/UAjmcm5YLI

— Hadi (@HadiNasrallah) June 16, 2025