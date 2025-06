Armistițiul dintre Israel și Iran a intrat „acum” în vigoare, anunță Donald Trump

Președintele american Donald Trump a surprins opinia publică internațională în zorii zilei de marți, anunțând pe platforma sa Truth Social că armistițiul dintre Israel și Iran a intrat „acum” în vigoare. Mesajul său a fost transmis după o noapte marcată de atacuri cu rachete, lovituri aeriene și incertitudini diplomatice majore, care au provocat victime de ambele părți.

Anunțul-surpriză al lui Trump: „VĂ ROG SĂ NU ÎL ÎNCĂLCAȚI”

În noaptea precedentă, Trump a scris pe Truth Social că Israelul și Iranul au convenit asupra unei încetări „totale” a focului, un mesaj surprinzător în contextul escaladării rapide a conflictului.

„Armistițiul este acum în vigoare. VĂ ROG SĂ NU ÎL ÎNCĂLCAȚI”, a transmis președintele american, subliniind importanța respectării acordului.

Anunțul a venit la doar câteva ore după un atac iranian cu rachete asupra unei baze militare americane din Qatar, ca răspuns la raidurile aeriene americane asupra instalațiilor nucleare din Iran. Această succesiune de lovituri reflectă o escaladare periculoasă, care părea că poate degenera rapid într-un conflict regional deschis.

Reacții oficiale și ezitări

Deși Trump a făcut anunțul public, reacțiile oficiale ale celor două părți au fost inițial contradictorii. Israelul nu a comentat imediat situația, iar ministrul iranian de externe a emis declarații în care a afirmat că Teheranul va continua „să lupte până în ultimul minut”, ceea ce a stârnit întrebări privind sinceritatea și durabilitatea armistițiului.

Ulterior, presa de stat iraniană a confirmat că armistițiul a început, după patru valuri de atacuri asupra Israelului în ultimele ore. Pe de altă parte, armata israeliană a transmis populației că poate părăsi buncărele, iar spațiul aerian a fost redeschis, ceea ce a fost interpretat drept un semnal că amenințarea rachetelor iraniene este temporar eliminată.

Israel acceptă armistițiul, dar păstrează dreptul la ripostă

După aproximativ o oră de la declarația lui Trump, guvernul israelian a emis un comunicat oficial prin care a anunțat acceptarea încetării focului propuse de președintele american. Biroul premierului Benjamin Netanyahu a precizat că Israelul va reacționa „cu forță” la orice încălcare a armistițiului.

„Israelul și-a atins obiectivul de a elimina amenințarea nucleară și balistică a Iranului și mulțumește președintelui Trump pentru sprijinul în apărare și participarea la acest proces”, se arată în declarație.

Un oficial israelian, sub protecția anonimatului, a explicat pentru site-ul Walla, preluat de The Times of Israel:

„Trump a anunțat o încetare a focului. Dacă toate părțile o respectă, va ține”, a spus oficialul sub protecția anonimatului.

Este însă clar că acest armistițiu este unul fragil și condiționat strict de comportamentul părților.

Victime confirmate în ambele tabere: bilanț tragic după ore de violențe

În ciuda anunțului armistițiului, schimburile de foc au făcut victime în primele ore ale zilei de marți. Serviciile de urgență israeliene au raportat patru morți în orașul Beersheba, în urma unui atac iranian cu rachete. La rândul său, vice-guvernatorul provinciei Gilan, în nordul Iranului, a anunțat uciderea a nouă persoane în urma unor lovituri aeriene israeliene asupra unor clădiri rezidențiale, conform agenției Tasnim, citată de The Guardian.

Aceste pierderi umane arată cât de rapidă și sângeroasă a fost escaladarea, dar și cât de dificil este de gestionat încetarea focului într-un război ce se desfășoară simultan pe mai multe fronturi.

Confuzie și lipsă de coordonare: dificultăți de interpretare și comunicare

Situația tensionată a fost agravată și de ambiguitatea comunicatelor oficiale și a declarațiilor contradictorii făcute în spațiul public. Foști oficiali americani, familiarizați cu dinamica Orientului Mijlociu, au recunoscut că au întâmpinat dificultăți în a înțelege exact stadiul conflictului și termenii armistițiului.

Dan Shapiro, fost ambasador al SUA în Israel, a exprimat dimineață pe X (fostul Twitter) o mare confuzie:

„Foarte confuz! Israelul mai are 12 ore pentru a lovi, conform primului său anunț? Sau ar trebui să fie în încetarea focului acum? Chiar și după morțile din Beersheva și barajul de rachete al Iranului după expirarea termenului? Nimeni nu știe! PRECIZIA ÎN RĂZBOI ȘI PACE CONTEAZĂ”.

Această lipsă de claritate indică dificultatea stabilirii și respectării unor reguli stricte în mijlocul conflictului.

Ce urmează? O pace fragilă într-un climat extrem de volatil

În absența unei confirmări clare și unanime din partea ambelor guverne, rămâne incert dacă armistițiul va rezista în timp. Anunțul lui Trump poate fi văzut atât ca o încercare de a mediatiza o încetare a focului, cât și ca o presiune asupra celor două state de a evita o escaladare și mai mare.

De partea iraniană, tonul rămâne ferm, iar declarațiile oficiale trimit semnale că Teheranul nu este dispus să renunțe ușor la obiectivele sale, în timp ce Israelul își reafirmă voința de a-și proteja securitatea națională „cu orice preț”.

Comunitatea internațională privește cu îngrijorare evoluția situației, în contextul în care orice pas greșit poate declanșa o criză regională de proporții majore, cu implicare directă sau indirectă a marilor puteri.