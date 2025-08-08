Anunțul modificărilor privind modul de distribuire a banilor din pensiile private Pilon II și III a stârnit un val de reacții, suspiciuni și interpretări greșite. Economistul Iancu Guda susține însă că schimbările sunt „foarte bune” și reprezintă „o aliniere la toate bunele practici internaționale (țări dezvoltate cu experiență sistem privat pensii validată cu zeci de ani mai mult decât în România)”.

Guda respinge ferm speculațiile potrivit cărora noile reguli ar avea legătură cu deficitul bugetar:

„Modificarea NU are legătură cu situația bugetară actuală și banii de pensie privată NU se folosesc la echilibrarea deficitului… banii privati sunt bani privati și nu intră nimeni peste ei.”

Până acum, legislația permitea retragerea integrală a sumei acumulate la pensionare sau plata acesteia în tranșe egale pe o perioadă de cinci ani. Potrivit lui Guda, acest sistem genera două mari vulnerabilități:

„Deseori, oamenii cheltuiau banii pe orice alte dorințe sau nevoi și rămâneau ulterior descoperiți” și „Banii nu mai produceau randament în cei cinci ani, sau erau mutați în depozite unde nu se acoperă nici măcar inflația”, a scris Iancu Guda pe Facebook.

În contextul în care, din cauza scăderii natalității și a schimbărilor din piața muncii, pensia publică Pilon I ar putea ajunge să acopere sub 30% din ultimul salariu, Guda consideră că aceste riscuri deveneau tot mai mari.

Reforma introduce un mecanism inspirat din practicile OECD. La momentul pensionării, participantul poate încasa 25% din sumă imediat, restul fiind plătit în rate egale timp de cel puțin 10 ani, cu posibilitatea ca soldul rămas să fie moștenit. Alternativ, poate opta pentru renta viageră, plăți lunare pe viață, fără transmitere către moștenitori.

„Eu aș merge pe rate egale cel puțin 15-20 ani, timp în care banii de pensie privată se mută într-un cont separat pentru distribuire graduală; ei produc randament > inflație cu investiții de risc foarte scăzut”, explică Guda.

În varianta rentei viagere, eventualele sume rămase nu se transmit moștenitorilor.

„Este normal în acest scenariu, așa este și la Pilonul I. Renta viageră funcționează ca o asigurare unde administratorul de pensie privată poate pierde: dacă beneficiarul trăiește mult mai mult decât calculele actuariale și încasează mai mulți bani decât a contribuit.”

Guda atrage atenția că, deși sumele sunt proprietate privată, ele au un scop precis:

„Sunt banii tăi privati, da… dar nu uita că sunt DESTINAȚI PENTRU PENSIE!”

El amintește că avantajele fiscale acordate contribuabililor au fost gândite pentru a asigura stabilitatea financiară la bătrânețe, nu pentru cheltuieli de moment:

„Statul nu a acordat deduceri fiscale ca să acumulezi pensie privată și apoi ‘să faci orice vrei cu banii’ doar pentru că ‘sunt banii tăi privati’.”

Noul mecanism, spune Guda, aduce avantaje clare. Banii continuă să producă randament peste inflație, venitul lunar devine mai stabil și predictibil, riscul de plată a CASS pentru sume mari se reduce, iar protecția financiară pe termen lung crește.

„BANII DE PENSIE CHIAR SUNT BANI DE PENSIE! (…) Toti cei care atacă aceste modificări, fie nu le înțeleg, fie fac politică populistă și sperie nejustificat oamenii doar pentru interes electoral și manipulare!”, conchide economistul.