Revoluție în pensiile private: banii tăi rămân ai tăi, dar îți asigură pensia pe viață
Anunțul modificărilor privind modul de distribuire a banilor din pensiile private Pilon II și III a stârnit un val de reacții, suspiciuni și interpretări greșite. Economistul Iancu Guda susține însă că schimbările sunt „foarte bune” și reprezintă „o aliniere la toate bunele practici internaționale (țări dezvoltate cu experiență sistem privat pensii validată cu zeci de ani mai mult decât în România)”.
Guda respinge ferm speculațiile potrivit cărora noile reguli ar avea legătură cu deficitul bugetar:
„Modificarea NU are legătură cu situația bugetară actuală și banii de pensie privată NU se folosesc la echilibrarea deficitului… banii privati sunt bani privati și nu intră nimeni peste ei.”
Cum funcționa înainte și care erau problemele
Până acum, legislația permitea retragerea integrală a sumei acumulate la pensionare sau plata acesteia în tranșe egale pe o perioadă de cinci ani. Potrivit lui Guda, acest sistem genera două mari vulnerabilități:
„Deseori, oamenii cheltuiau banii pe orice alte dorințe sau nevoi și rămâneau ulterior descoperiți” și „Banii nu mai produceau randament în cei cinci ani, sau erau mutați în depozite unde nu se acoperă nici măcar inflația”, a scris Iancu Guda pe Facebook.
În contextul în care, din cauza scăderii natalității și a schimbărilor din piața muncii, pensia publică Pilon I ar putea ajunge să acopere sub 30% din ultimul salariu, Guda consideră că aceste riscuri deveneau tot mai mari.
Noile opțiuni pentru pensionari
Reforma introduce un mecanism inspirat din practicile OECD. La momentul pensionării, participantul poate încasa 25% din sumă imediat, restul fiind plătit în rate egale timp de cel puțin 10 ani, cu posibilitatea ca soldul rămas să fie moștenit. Alternativ, poate opta pentru renta viageră, plăți lunare pe viață, fără transmitere către moștenitori.
„Eu aș merge pe rate egale cel puțin 15-20 ani, timp în care banii de pensie privată se mută într-un cont separat pentru distribuire graduală; ei produc randament > inflație cu investiții de risc foarte scăzut”, explică Guda.
În varianta rentei viagere, eventualele sume rămase nu se transmit moștenitorilor.
„Este normal în acest scenariu, așa este și la Pilonul I. Renta viageră funcționează ca o asigurare unde administratorul de pensie privată poate pierde: dacă beneficiarul trăiește mult mai mult decât calculele actuariale și încasează mai mulți bani decât a contribuit.”
Bani privați, dar cu destinație clară
Guda atrage atenția că, deși sumele sunt proprietate privată, ele au un scop precis:
„Sunt banii tăi privati, da… dar nu uita că sunt DESTINAȚI PENTRU PENSIE!”
El amintește că avantajele fiscale acordate contribuabililor au fost gândite pentru a asigura stabilitatea financiară la bătrânețe, nu pentru cheltuieli de moment:
„Statul nu a acordat deduceri fiscale ca să acumulezi pensie privată și apoi ‘să faci orice vrei cu banii’ doar pentru că ‘sunt banii tăi privati’.”
Noul mecanism, spune Guda, aduce avantaje clare. Banii continuă să producă randament peste inflație, venitul lunar devine mai stabil și predictibil, riscul de plată a CASS pentru sume mari se reduce, iar protecția financiară pe termen lung crește.
„BANII DE PENSIE CHIAR SUNT BANI DE PENSIE! (…) Toti cei care atacă aceste modificări, fie nu le înțeleg, fie fac politică populistă și sperie nejustificat oamenii doar pentru interes electoral și manipulare!”, conchide economistul.
Postarea integrală a lui Iancu Guda
„Am obervat foarte mult zgomot si neintelegere pe marginea modificarilor privind modul in care se distribuie banii de pensie privata (PII + PIII). Modificarile sunt foarte bune, reprezinta o aliniere la toate bunele practici internationale (tari dezvoltate cu experienta sistem privat pensii validata cu zeci de ani mai mult decat in Romania). Este doar o coincidenta de suprapunere …. modificarea NU are legatura cu situatia bugetara actuala si banii de pensie privata NU se folosesc la echilibrarea deficitului (cum deja insinueaza multi), banii privati sunt bani privati si nu intra nimeni peste ei
Eu personal asteptam de foarte mult timp aceste modificari si acum sunt mult mai linistit pentru batranetea mea. Am si desenat cum functiona inainte si care sunt modificarile pentru viitor Este mult mai bine acum, deorece:
INAINTE – lumea incasa toti bani acumulati in pensie privata integral la momentul pe pensionarii sau in rate egale 5 ani. Probleme: (1) deseori, oamenii cheltuiau banii pe orice alte dorinte sau nevoi si ramaneau ulterior descoperiti / (2) banii nu mai produceau randament in cei cinci ani, sau erau mutati in depozite unde nu se acopera nici macar inflatia. Privind catre viitor, cu inteligenta artificiala si inlocuirea multor joburi, deci scaderea bazei de contributori, coroborat si cu rata scazuta de natalitate, pensia publica Pilon I va inlocui sub 30% din ultimul salariu … ceea ce inseamna ca oamenii raman din ce in ce mai vulnerabili la pensie
ACUM – Pentru a rezolva aceste probleme, asa cum se intampla in majoritatea tarilor OECD, se vine cu aceste modificari: optional poti incasa 25% din suma acumulata la momentul pensionarii, si diferenta o primesti in rate egale cel putin 10 ani (eventuala diferenta nedistribuita se mosteneste) / sau renta viagera pana la finalul vietii. Fiecare alege ce vrea, eu as merge pe rate egale cel putin 15-20 ani, timp in care banii de pensie privata (P II + P III) se muta intr-un cont separat pentru distribuire graduala ei produc randament > inflatie cu investitii de risc foarte scazut.
La scenariul de renta viagera, eventuala suma nedistribuita NU se mosteneste. Este normal in acest scenariu, asa este si la Pilonul I. Renta viagera functioneaza ca o asigurare unde administratorul de pensie privata poate pierde : daca beneficiarul traieste mult mai mult decat calculele actuarile si incaseaza mai multi bani decat a contribuit. Precum un asigurator care plateste daune mult mai mari decat prime incasate.
Dar la plata in transe egale eventuala diferenta nedistribuita se mosteneste (de aceea am si motivat alegerea mea pentru aceasta optiune). Ramane “riscul” de a trai mai mult decat perioada in care primesti transe egale, ce faci atunci? Daca ai acumulat sume mari (pe care nu vrei sa le pierzi ca ai renta viagera si mori subit) si mai ai alte investitii sa te acopera dupa perioada fixa de distribuire, este OK aceasta varianta
Legea este buna si in toate tarile dezvoltate si mature se aplica aceeasi logica: se pleaca de la ideea ca banii de pensie sunt bani de pensie. Pensie Privata sau publica, nu conteaza. Daca cineva avea in plan sa isi cumpere o canapea, sau orice altceva, din banii de pensie privata, era gresit din capul locului. Nu este orice ban privat (cum sunt economiile sau depozitele). Daca totusi omul se incapataneaza sa isi cumpere canapea cu banii de pensie, sau orice altceva, poate face un overdraft cu plata in transe fara dobanda si plateste ratele cu banii de pensie privata. Deci, nu se pierde nimic, iar optiunile nu se ingradesc realist, este vorba de un mecanism care aliniaza mai bine scopul banilor cu destinatia lor efectiva.
Fiecare alege scenariul in care se simte mai confortabil. Ce spun eu este ca optiunile sunt bune si normale, asa este peste tot in tarile civilizate. Noi mai avem nevoie de timp si educatie financiara ca sa intelegem Aici incerc sa contribui eu si sa explic.
Deriva foarte multe beneficii din noul mecanism: banii de pensie nu stau degeaba, contrinua sa produca randament > inflatie + beneficiarul are stabilitate financiara (pensia publica mica este completata prin distribuiri de pensie privata mai mult timp) + scade riscul sa platesti CASS (platile lunare de pensie privata sunt, in cele mai multe cazuri, sub 3000 lei) + cel mai important: BANII DE PENSIE CHIAR SUNT BANI DE PENSIE!
Acesta este adevarul si argumentele. Repet, nu inventam noi nimic, asa functioneaza in toate tarile dezvoltate. Toti cei care ataca aceste modificari, fie nu le inteleg, fie fac politica populista si sperie nejustificat oamenii doar pentru interes electoral si manipulare!
Am citit si raspuns la multe comentarii intermediare. Completez cu aceasta idee importanta lumea nu intelege un lucru: considera ca sunt bani privati si pot face absolut ce doresc cu ei. INCOMPLET … SAU PARTIAL ADEVARAT. Sunt banii tai privati, da … dar nu uita ca sunt DESTINATI PENTRU PENSIE! Acolo sunt si deduceri fiscale (taxe neplatite) pe care statul le-a acordat tocmai pentru acest scop: sa ai stabilitate financiara mai buna la batranete, sa nu mai depinzi de ajutoare sociale pentru ca pensia publica pilon I este insuficienta si in scadere! Statul nu a acordat deduceri fiscale ca sa acumulezi pensie privata si apoi “sa faci orice vrei cu banii” doar pentru ca “sunt banii tai privati”, indiferent ca ii spargi nejustificat pe un televizor sau chiar ai nevoie pentru operatie problema medicala (unde se foloseste alt instrument: asigurarea de sanatate sau de viata)! Nu le mai incurcati prin suprasimplificare la ideea ca sunt bani privati si fac ce vreau cu ei, scotand din context si desconsiderand imaginea de ansamblu.
Aici este elementul central de la care multi fac abstractie. Este legea pentru PENSIE PRIVATA! Legea, asa cum este deja in toate tarile dezvoltate, nu face decat sa creasca sansele ca acei bani sa fie folositi pentru ceea ce sunt destinati, adica pensie privata, deoarece banii din pensia publica vor fi din ce in ce mai putini. Ulterior, evident, fiecare face ce doreste cu acesti bani de pensie privata, dar incasati gradual, asa cum este normal si pentru binele oamenilor sa se intample”, a scris economistul.