Noi idei pentru pensiile din Pilonul II! Se propune ca firmele să poată pune în plus până la 150 de euro pe lună în contul fiecărui angajat, pe lângă contribuția normală la pensie. Acești bani nu ar fi taxați pentru angajatori. Pentru unii angajați, mai ales tinerii, asta ar putea să dubleze pensia viitoare sau chiar să o apropie de triplu.

Proiectul spune că, pe lângă cei 4,75% din salariul brut care se duc obligatoriu la Pilonul II, firmele ar putea să dea opțional și până la 150 de euro pe lună pentru fiecare angajat.

De exemplu, o persoană cu salariul mediu brut care în următorii 20 de ani plătește doar contribuția obligatorie (aproximativ 450 de lei pe lună) ar putea să strângă aproape 280.000 de lei, ținând cont de randamentul fondurilor de investiții și o creștere anuală a salariului de 3%. Dacă firma ar adăuga și cei 150 de euro pe lună, suma finală ar fi aproape triplă, adică peste 750.000 de lei.

Tinerii ar fi cei mai câștigați de aceste schimbări. Pentru firme, banii dați în plus ar fi scutiți de taxe. Pensia privată va crește sau scădea în funcție de randament, salariu și eventuale taxe viitoare. Dacă legea propusă de liberali trece de Parlament acum, primii bani ar putea ajunge în conturile angajaților chiar de anul viitor.

De altfel, AUR propune ca Pilonul II de pensii private să fie voluntar, nu obligatoriu sau automat. Participarea ar trebui să se facă doar dacă persoana interesată depune o cerere scrisă.

Inițiatorii spun că sistemul actual este complicat și avantajează mai mult companiile private care administrează fondurile, pentru că încasează comisioane mari, iar banii contribuabililor ajung, în mare parte, reinvestiți în titluri de stat.

Astfel, sistemul obligatoriu asigură un flux constant de bani către administratori, fără ca oamenii să poată alege sau să își retragă contribuțiile. Practic, spun ei, există un fel de monopol asupra unei părți din contribuțiile sociale.

Proiectul AUR prevede că:

Participarea la Pilonul II va fi voluntar pentru persoanele până în 35 de ani.

Orice regulă care impune participarea obligatorie sau repartizarea automată a banilor va fi eliminată.

Dacă cineva vrea să se retragă, o poate face în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a noii legi. Banii deja depuși rămân în fond și pot fi folosiți până la pensionare.

Participarea la un fond privat se va face doar dacă persoana semnează un act juridic de aderare individual.

AUR susține că această schimbare va: