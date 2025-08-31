Bani în plus la pensie. La fel ca Planul de Pensii din Canada, Pensia de Securitate pentru Bătrânețe este gestionată de Service Canada și oferă plăți lunare pentru a ajuta la cheltuielile zilnice, informează Narcity.

În funcție de venit, canadienii pot fi eligibili și pentru programe suplimentare legate de SAV, cum ar fi Suplimentul de Venit Garantat (OAS).

Bani în plus la pensie. Dacă plata SAV a crescut luna trecută, aceasta se datorează faptului că ratele SAV au fost majorate în iulie pentru a ține pasul cu inflația, aceasta fiind prima creștere din octombrie 2023.

SAV este un program de plăți lunare, administrat de Guvernul Canadei, care ajută la sprijinirea canadienilor cu vârsta de 65 de ani și peste. Este unul dintre principalele beneficii ale pensionării, conceput pentru a oferi seniorilor un flux constant de venit.

În majoritatea cazurilor, oamenii nu trebuie să aplice. Service Canada înscrie de obicei automat pensionarii și va trimite o scrisoare înainte de începerea plăților.

În funcție de venitul și starea civilă, ați putea fi eligibil și pentru ajutor suplimentar, cum ar fi Suplimentul de Venit Garantat sau Alocația. Aceste plăți suplimentare sunt destinate să sprijine persoanele în vârstă cu venituri mici și sunt emise împreună cu OAS.

Nu e nevoie de un istoric profesional pentru a te califica la SAV. Acesta se bazează doar pe vârstă, venitul actual și cât timp au locuit în țară canadienii.

Spre deosebire de alte pensii, cum ar fi Planul de pensii din Canada, indiferent dacă ați lucrat cu normă întreagă, cu jumătate de normă sau nu ați intrat niciodată pe piața muncii, ați putea fi eligibil după ce împliniți 65 de ani, atâta timp cât îndepliniți cerințele de rezidență, se spune pe site-ul guvernului.

OAS a intrat într-un nou ciclu de prestații în iulie, ceea ce înseamnă că plățile pentru anul următor se bazează acum pe venitul din 2024.

Venitul net din 2024 trebuie să fie sub 148.541 USD, dacă ai între 65 și 74 de ani, sau sub 154.196 USD dacă ai 75 de ani sau mai mult

Trebuie să fii cetățean canadian sau rezident legal la momentul aprobării cererii

Trebuie să fi locuit în Canada timp de cel puțin 10 ani de la vârsta de 18 ani

Anumiți canadieni sunt eligibili pentru o pensie de invaliditate, scutită de impozite. Pentru a fi eligibil pentru Pensia de Invaliditate pentru Veterani, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Membru sau veteran al Forțelor Armate Canadiene

Membru sau fost membru al Poliției Regale Canadiene (RCMP)

Veteran al celui de-al Doilea Război Mondial sau al Războiului din Coreea (inclusiv Marina Comercială)

Civil care a servit în cel de-al Doilea Război Mondial

Pentru a fi eligibil, trebuie să aibă o afecțiune medicală sau o invaliditate diagnosticată. Aceștia pot beneficia de o sumă lunară pe viață sau de o sumă forfetară pentru Compensarea Durerii și Suferinței. Tarifele variază în funcție de gradul de invaliditate, iar plățile lunare pot varia între 69,60 USD și 1.391,98 USD.

Al doilea tip de beneficiu pe viață este pensia de invaliditate. Suma lunară depinde de numărul de persoane aflate în întreținere, cum ar fi soțul/soția, partenerul/partenera de fapt și/sau copiii.