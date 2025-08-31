Bananele au un stil aparte de a ne impresiona. Acum sunt perfect galbene, ca in secunda următoare să deină negre, mult prea coapte pentru a le mai simți gustul. Majoritatea gospodinelor preferă să folosească bananele prea coapte în banana bread, o rețetă care se face la cuptor.

Chef Jacques Pépin (@jacquespepinfoundation) propune o reetă cu banane foarte coapte care nu necesită folosirea cuptorului, potrivit Parade.com.

Jacques Pépin este un celebru bucătar francez. A gătit pentru președinții francezi, a apărut alături de Julia Child și reușește să facă totul fără efort și cu multă măiestrie.

Când Jacques Pépin spune că are o modalitate simplă de a folosi bananele prea coapte, știe ce face.

Șerbetul cu banane al lui Pépin este antidotul la banana bread. Este cremos, rece și prietenos cu bugetul, perfect pentru zilele fierbinți sau noaptea târziu, când ai mânca o înghețată dar vezi că ai uitat să cumperi.

De asemenea, este foarte ușor de făcut. E nevoie doar de două banane, câteva linguri de smântână, miere, câteva frunze de mentă și toppinguri opționale precum compot de piersici, nuci tocate și/sau un strop de ciocolată.

Congelați una dintre banane din timp pentru a da desertului textura asemănătoare înghețatei. Curățați banane înainte de a o îngheța, dacă nu doriți să ajungeți să plângeți în bucătărie.

Amestecați banana congelată, banana proaspătă, smântâna, mierea și menta într-un robot de bucătărie sau într-un blender, până când compoziția devine omogenă și cremoasă.

Puneți compoziția într-un castron și apo turnați zeama de la compot de piersici, care adaugă dulceață și un contrast frumos. Puteți alege granola, chipsuri de ciocolată neagră, o lingură de unt de arahide sau un strop de espresso.

Gustul dulce și răcoritor vă va impresiona. Acest desert poate fi personalizat la nesfârșit, este sănătos și vă permite să-l preparați rapid.

Bananele sunt mai mult decât o gustare dulce. O singură banană de mărime medie furnizează peste 3 grame de fibre, 422 miligrame de potasiu și o varietate de vitamine esențiale, pentru doar 105 de calorii. Conținutul de fibre din banane joacă un rol crucial în reducerea nivelului colesterolului.

Cercetările susțin potențialul bananelor de scădere a colesterolului.

Un studiu din 2023 care a implicat șoferi de ricșă din India a arătat o scădere semnificativă a nivelului colesterolului lor, după ce au consumat banane de mai multe ori pe zi timp, de două săptămâni, potrivit OneGreenPlanet.

Un alt studiu din 2019 a evidențiat beneficiile făinii de banane în reducerea colesterolului, la șobolani, sugerând că bananele ar putea fi un instrument eficient în gestionarea nivelului colesterolului.

Bananele pot oferi beneficii suplimentare pentru sănătate, cum ar fi pierderea în greutate și controlul tensiunii arteriale.

Studiile au arătat că bananele ajută la reducerea IMC și a greutății corporale și chiar la scăderea tensiunii arteriale, în special la persoanele în vârstă. Cu toate acestea, este important să consumați banane cu moderație, în special dacă monitorizați aportul de carbohidrați și zahăr.

Dacă bananele coapte sunt bogate în zahăr, cele verzi, necoapte, conțin amidon rezistent. Acesta încetinește absorbția zahărului din alimente și ajută la reducerea nivelului de zahăr din sânge.