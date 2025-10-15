Într-un interviu acordat la Singapore, Mate Rimac a declarat că își dorește să dețină controlul complet asupra companiei Bugatti Rimac, fondată în 2021 împreună cu Porsche pentru producția de hypercaruri. Porsche deține în prezent 45% din acțiuni, iar Rimac Group restul de 55%.

„Nu este un secret că suntem în discuții”, a spus Rimac, confirmând oficial negocierile.

El a explicat că își dorește mai multă libertate în luarea deciziilor: „Vreau să pot lua decizii pe termen lung, să fac investiții pe termen lung și să lucrez diferit, fără să fie nevoie să dau explicații la 50 de persoane.”

Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg și Road & Track, Rimac a făcut o ofertă preliminară pentru preluarea acțiunilor Porsche, evaluând compania Bugatti Rimac la puțin peste 1 miliard de euro.

Negocierile vin după mai multe tentative ale Porsche de a obține controlul majoritar în cadrul parteneriatului. Surse citate de publicațiile Reuters și Automotive World arată că familia Porsche-Piëch, care controlează producătorul german, a analizat anterior posibilitatea de a prelua o participație mai mare, însă Rimac a respins ideea.

De această dată, tânărul antreprenor croat spune că are sprijinul unor fonduri de investiții și al unor grupuri internaționale de private equity care l-ar putea ajuta să finalizeze tranzacția până în 2026.

„Când negociezi cu o corporație, sunt multe familii, multe interese și multă emoție la mijloc”, a explicat Rimac, sugerând că procesul este complex, dar posibil de finalizat.

Mate Rimac, acum în vârstă de 37 de ani, a fondat compania sa în 2009, într-un garaj din Croația, după ce a transformat un BMW E30 într-o mașină electrică de curse. În timp, Rimac Group a devenit un nume important în industria auto, cunoscut pentru hypercarurile complet electrice și pentru producția de componente destinate altor constructori mari.

Bugatti Rimac produce în prezent modelele Rimac Nevera și Bugatti Chiron, iar compania este considerată una dintre cele mai avansate din lume în domeniul tehnologiilor de propulsie electrică de înaltă performanță.

Dacă tranzacția se va finaliza, Mate Rimac va deveni acționar unic al companiei, ceea ce i-ar permite să stabilească direcția viitoare a brandurilor Bugatti și Rimac fără consultarea acționarilor Porsche.

Rimac a declarat că își dorește „să ducă Bugatti Rimac într-o nouă etapă”, mizând pe inovație și pe investiții masive în electrificare. Potrivit publicației Auto123, el intenționează să accelereze dezvoltarea noilor generații de hypercaruri complet electrice, păstrând în același timp moștenirea și rafinamentul brandului Bugatti.

Dacă negocierile se vor încheia cu succes, tranzacția ar putea fi anunțată oficial la începutul anului 2026.