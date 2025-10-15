Instagram va introduce automat standarde similare ratingului cinematografic PG-13 pentru utilizatorii sub 18 ani, limitând accesul la conținut nepotrivit și oferind părinților un control sporit asupra experienței online a copiilor.

Potrivit companiei Meta, toate conturile adolescenților vor fi trecute automat în modul „13+”, fără posibilitatea de dezactivare fără acordul părinților.

Noua politică va ascunde postări cu limbaj vulgar, scene de violență, provocări periculoase sau materiale care promovează consumul de droguri, alcool ori tutun. De asemenea, adolescenții nu vor mai putea căuta termeni precum „alcool” sau urmări conturi considerate nepotrivite.

Pentru părinții care doresc restricții suplimentare, platforma introduce opțiunea „Conținut Limitat”, ce blochează inclusiv comentariile și conversațiile private.

Meta afirmă că va folosi tehnologii de predicție a vârstei pentru a împiedica tinerii să evite regulile, considerând această actualizare cea mai amplă măsură de protecție a adolescenților de până acum.

Reprezentanții Meta precizează că au petrecut câteva luni îmbunătățind și perfecționând tehnologia noastră pentru a identifica în mod proactiv conținutul care contravine liniilor directoare actualizat. Tehnologia îmbunătățită este folosită în modul următor:

„Conturi: adolescenții nu vor mai putea urmări conturile care, după cum am constatat, distribuie în mod regulat conținut inadecvat vârstei lor sau ale căror nume sau biografie sugerează că sunt inadecvate pentru adolescenți. Dacă adolescenții urmăresc deja aceste conturi, nu vor mai putea vedea sau interacționa cu conținutul lor, nu le vor mai putea trimite mesaje directe și nu vor mai putea vedea comentariile lor sub postările altor persoane. Nu vom recomanda aceste conturi adolescenților și vom face mai dificilă găsirea lor în căutare. Aceste măsuri de protecție funcționează în ambele sensuri: aceste conturi nu vor putea urmări adolescenții, nu le vor putea trimite mesaje directe și nu vor putea comenta postările lor. Căutare: deja blocăm termenii de căutare legați de anumite subiecte sensibile, cum ar fi sinuciderea, automutilarea și tulburările alimentare. Acum vom bloca posibilitatea adolescenților de a vedea rezultate de conținut pentru o gamă mai largă de termeni de căutare pentru adulți, cum ar fi „alcool” — și lucrăm pentru a ne asigura că acești termeni vor fi în continuare blocați dacă sunt scriși greșit. Experiența de conținut: Adolescenții nu ar trebui să vadă conținut care contravine liniilor noastre directoare actualizate în recomandări (Explore, Reels și în Feed), Feed și Stories – chiar și atunci când este distribuit de cineva pe care îl urmăresc – sau în comentarii. Dacă cineva trimite unui adolescent un link către un astfel de conținut în mesaje directe, acesta nu va putea să îl deschidă. AI: De asemenea, am actualizat experiențele noastre AI pentru adolescenți, astfel încât acestea să fie ghidate în mod implicit de clasificările PG-13, ceea ce înseamnă că AI-urile nu ar trebui să ofere răspunsuri nepotrivite vârstei, care ar părea deplasate într-un film PG-13”, transmite Meta.

Meta spune că actualizările au fost create în urma unui amplu proces de consultare cu părinți din întreaga lume. Într-un sondaj Ipsos, 95% dintre părinții americani au spus că aceste setări îi ajută să înțeleagă mai bine ce tip de conținut văd adolescenții pe Instagram.

Modificările vor fi implementate treptat în SUA, Marea Britanie, Australia și Canada până la finalul anului, urmând ca apoi să fie extinse la nivel global.