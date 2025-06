Într-un interviu televizat acordat postului France 2, Emmanuel Macron a făcut o declarație surprinzătoare: intenționează să blocheze accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale.

Președintele Franței a motivat această decizie prin creșterea alarmantă a cazurilor de violență în școli și pe străzi. În opinia sa, internetul și rețelele sociale joacă un rol esențial în alimentarea acestui fenomen periculos.

El a subliniat nevoia unei reglementări rapide și ferme, precizând că va acționa inclusiv la nivel național dacă Uniunea Europeană nu reușește să ia măsuri clare.

În paralel cu declarația președintelui, premierul francez Francois Bayrou a anunțat o măsură urgentă. Într-o intervenție la postul TF1, acesta a declarat că vânzarea de arme albe către minori va fi interzisă complet.

Până acum, legea franceză restricționa doar comercializarea cuțitelor, dar noua reglementare se va aplica oricărui obiect considerat armă albă.

Măsura vine ca reacție la un incident cutremurător petrecut într-o școală din orașul Nogent. O supraveghetoare în vârstă de 31 de ani a fost înjunghiată mortal de un elev de 14 ani, în timp ce verifica rucsacul acestuia.

Cazul a stârnit o emoție profundă în rândul opiniei publice și a generat discuții aprinse despre siguranța în școli și responsabilitatea părinților.

În fața acestei tragedii, Macron a tras un semnal de alarmă, vorbind despre „o epidemie de arme” printre minori.

El a promis că autoritățile vor manifesta „toleranță zero” față de această tendință periculoasă.

Președintele a făcut apel la o reacție „puternică și coordonată”, avertizând că violența este în creștere și afectează întreaga societate.

Potrivit lui, adolescenții sunt expuși zilnic la conținut nociv pe platforme ca TikTok, Instagram sau Snapchat, fapt ce le poate influența comportamentul și deciziile.

Una dintre soluțiile propuse de Macron pentru controlul accesului la rețelele sociale este folosirea tehnologiei de recunoaștere facială.

El susține că platformele online pot implementa astfel de sisteme pentru a verifica cu acuratețe vârsta utilizatorilor.

Ce n’est pas possible qu’un enfant, qu’un adolescent, ait une arme blanche dans la rue ou à l’école. On ne doit plus pouvoir en vendre. Zéro tolérance. pic.twitter.com/KSp8scJ2Qw

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 10, 2025