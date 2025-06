Olanda recomandă părinților să limiteze accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale pentru a proteja sănătatea mentală

Olanda recomandă părinților să limiteze accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Autoritățile din Țările de Jos au emis recent o recomandare adresată părinților să restricționeze utilizarea platformelor de socializare, cum ar fi TikTok și Instagram, pentru copiii mai mici de 15 ani. Scopul acestei inițiative este de a preveni efectele negative asupra sănătății mintale a celor tineri, un demers care nu impune obligații legale, dar care urmează tendința altor state europene și nu numai.

În Franța, președintele Emmanuel Macron a anunțat intenția de a interzice accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 15 ani, dacă nu se ajunge la o reglementare comună la nivel european în următoarele luni. Alte țări precum Australia, Noua Zeelandă și Spania au stabilit deja limite similare, vizând tinerii sub 16 ani.

Ministrul olandez al Sănătății a explicat că utilizarea excesivă a rețelelor sociale și a ecranelor poate afecta negativ dezvoltarea copiilor, contribuind la tulburări de somn, anxietate, depresie, dificultăți de concentrare și o imagine de sine deteriorată.

O abordare treptată pentru accesul la tehnologie

Olanda recomandă părinților să limiteze accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Guvernul olandez face o distincție clară între aplicațiile de mesagerie (cum ar fi WhatsApp sau Signal) și rețelele sociale, recomandând ca smartphone-urile să fie interzise copiilor sub 11-12 ani (până la clasa a V-a). Începând cu vârsta de 12-13 ani, accesul la aplicațiile de mesagerie ar trebui permis, dar utilizarea rețelelor sociale ar trebui amânată până la 15 ani. Această strategie treptată are ca scop ca tinerii să învețe mai întâi să comunice eficient înainte de a se familiariza cu dinamica complexă a rețelelor sociale.

În ceea ce privește timpul petrecut în fața ecranelor, recomandările sunt stricte: deloc până la vârsta de doi ani și maximum trei ore zilnic pentru copiii mai mari de 12 ani. Totuși, limitarea timpului nu este singurul aspect promovat — guvernul olandez pune accent pe echilibrarea activităților digitale cu alte experiențe offline și pe utilizarea responsabilă și pozitivă a mediilor digitale, inclusiv prin implicarea părinților.

Olanda recomandă părinților să limiteze accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Mai multe țări europene, printre care Franța, Spania și Grecia, au solicitat Bruxelles-ului să reglementeze mai ferm utilizarea platformelor online de către copii, motivând această inițiativă prin efectele nocive ale dependenței digitale, riscurile de hărțuire online și răspândirea mesajelor instigatoare la ură.