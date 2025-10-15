Verificările derulate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Bistriţa-Năsăud la o parte dintre fermierii care au depus cereri de plată pentru campania din acest an au scos la iveală sute de nereguli, ceea ce ar putea duce la penalităţi semnificative pentru beneficiarii vizati.

Controlul clasic pe teren, finalizat recent, a cuprins 339 de exploataţii agricole şi o suprafaţă totală de peste 13.000 de hectare, incluzând terenuri arabile, pajişti permanente şi culturi de vii şi livezi.

Potrivit instituţiei, verificările au evidenţiat diverse tipuri de neconformităţi, unele legate de suprafeţele declarate în cererile de plată, altele privind respectarea cerinţelor obligatorii pentru desfăşurarea activităţii agricole.

Aceste abateri vor fi introduse în sistemul informatic al APIA pentru calcularea penalităţilor corespunzătoare. Reprezentanţii agenţiei au menţionat că, în comparaţie cu campania anterioară, numărul controalelor efectuate pe teren a rămas relativ constant.

Directoarea APIA Bistriţa-Năsăud, Iuliana Deneş, a explicat că mai mult de 200 dintre fermierii verificaţi au „cel puţin o neconformitate în dosar”, fapt ce ar putea duce la reduceri ale sumelor solicitate sau chiar la excluderi parţiale de la plată.

Oficialul a precizat că, în paralel cu procesarea rezultatelor controalelor, instituţia se pregăteşte pentru demararea campaniei de plăţi în avans aferente anului 2025, care va începe joi, 16 octombrie.

„În urma acestor controale efectuate la faţa locului au fost descoperite şi o serie de neconformităţi, unele legate de suprafeţele declarate, altele referitoare la diversele cerinţe ce trebuiau respectate de către fermieri în desfăşurarea activităţii agricole, iar aceste neconformităţi urmează să fie operate în sistemul informatic în vederea calculării penalităţilor corespunzătoare. Comparativ cu campania precedentă, numărul controalelor la faţa locului a rămas relativ constant, în condiţiile în care eşantionul de control aferent campaniei 2024 cuprindea un număr de 374 exploataţii”, a spus Iuliana Deneş pentru Agerpres.

Pentru această campanie, la centrele APIA din judeţul Bistriţa-Năsăud au fost depuse aproximativ 27.000 de cereri de plată, pentru o suprafaţă de peste 178.000 de hectare. Comparativ cu anul precedent, numărul solicitărilor a scăzut cu aproape 900, iar suprafaţa declarată este cu circa 5.000 de hectare mai mică.

În cadrul campaniei de avans, APIA va autoriza la plată 70% din valoarea schemelor directe pe hectar şi pe cap de animal, respectiv 85% din măsurile compensatorii finanţate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Zece scheme vor fi incluse în plata avansului, dintre care şase destinate sectorului vegetal şi patru celui zootehnic.

În cazul plăților compensatorii, măsuri achitate din bugetul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), schemele care vor intra pe lista de avans sunt următoarele:

DR-09 – Zone afectate de constrângeri naturale – Zona Montană, plată în avans 85 % din cuantumul stabilit pentru campania 2025;

DR-10 – Zone afectate de constrângeri naturale semnificative, plată în avans 85 % din cuantumul stabilit pentru campania 2025;

DR-11 – Zone afectate de constrângeri naturale specifice, plată în avans 85 % din cuantumul stabilit pentru campania 2025.

Calendarul stabilit de APIA prevede că plăţile avansate pot fi autorizate începând cu data de 16 octombrie, urmând ca termenul limită pentru această etapă să fie 30 noiembrie. Autorizarea plăţilor integrale este programată să înceapă din 2 decembrie, iar plăţile pentru Ajutoarele Naţionale Tranzitorii vor putea fi efectuate din 5 ianuarie, cu condiţia adoptării bugetului pe 2026. Ultima zi pentru plăţile aferente campaniei 2025 va fi 30 iunie, dacă nu se atinge pragul de 95% din beneficiarii plătiţi.