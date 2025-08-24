Informație pentru cei care vor să iasă la pensie. Această plată este accesibilă celor care au atins vârsta de pensionare eligibilă impusă de guvernul britanic. În prezent este de 66 de ani atât pentru bărbații, cât și pentru femeile care au contribuit la asigurările naționale (NI) timp de cel puțin 10 ani.

Multe persoane care se apropie de vârsta de pensionare s-ar putea să nu realizeze că, pentru a primi plata integrală a noii pensii de stat de 230,25 lire sterline în fiecare săptămână, vor avea nevoie de aproximativ 35 de ani de contribuții la asigurările naționale de sănătate.

Această cifră este doar o medie, deoarece s-ar putea ca unele persoane să fi fost „externalizate” și să aibă nevoie de mai multe contribuții la asigurările sociale pentru a se califica pentru suma integrală, informează Manchester Evening News.

Pensiile de la locul de muncă și cele private vor completa pensia de stat , dar multe persoane se pot baza pe prestația contributivă ca unic venit la pensionare.

De aceea este esențial să înțelegeți câți ani va trebui să contribuiți la pensia națională pentru a primi plata maximă.

Vârsta de pensionare de stat este programată să crească la 67 de ani între 2026 și 2028, urmând ca o nouă creștere la 68 de ani să aibă loc la mijlocul anilor 2040, relatează Daily Record.

Dacă vă îngrijorează numărul de ani de muncă necesari, indiferent dacă pensionarea este departe sau la un pas distanță ghidul de mai jos ar trebui să clarifice modul în care contribuțiile la asigurările naționale influențează cuantumul pensiei de stat.

E nevoie de cel puțin 10 ani de calificare în dosarul de asigurări naționale pentru a vă califica pentru o pensie de stat, dar nu trebuie să fie 10 ani la rând.

Înseamnă că timp de 10 ani s-au aplicat cel puțin una sau mai multe dintre următoarele condiții:

lucrați și plătiți contribuții la asigurări naționale

primiți beneficii de asigurări naționale, de exemplu, dacă erați șomer, bolnav, părinte sau îngrijitor

plătiți contribuții voluntare la asigurări naționale

Dacă ați locuit sau ați lucrat în străinătate, este posibil să puteți primi în continuare o nouă pensie de stat.

Primul lucru de înțeles este că termenul „complet” înseamnă suma maximă a noii pensii de stat pe care o persoană o poate primi.

Veți avea nevoie de aproximativ 35 de ani de calificare pentru a primi noua pensie de stat completă, dacă nu aveți un cazier de asigurări naționale înainte de 6 aprilie 2016.

Persoanele care au contribuit între 10 și 35 de ani au dreptul la o parte din noua pensie de stat, dar nu la suma integrală, cu excepția cazului în care cumpără ani suplimentari la pensie.

Când lucrați, plătiți contribuții la asigurările naționale și primiți un an de calificare dacă:

sunteți angajat și câștigați peste 242 de lire sterline pe săptămână de la un singur angajator

sunteți liber profesionist și plătiți contribuții la asigurările naționale

Este posibil să nu plătiți contribuții la asigurările naționale deoarece câștigați mai puțin de 242 de lire sterline pe săptămână.

Este posibil să primiți în continuare un an de calificare, dacă câștigați între 123 și 242 de lire sterline pe săptămână de la un singur angajator.